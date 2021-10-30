عالم أزهري للشعب العراقي : لم تنهض أي دولة فيها نزاع طائفي

تحدث الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر،عن زيارته للعراق و لقائه بعلماء بغداد، حيث ألقى محاضرات عن الوسطية و نبذ العنف و التطرف ، قائلاً:" لاحظت الحب الشديد و الارتباط الوثيق بين الشعب العراقي و الشعب المصري".

وأضاف "أبو عاصي" خلال لقائه ببرنامج" أخر النهار" المذاع على قناة" النهار" قائلاً:" لاحظت افتخار الشعب العراقي كثيراً بما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر و كلهم يتحدثون عن التقدم و البناء و يقولون مصر غير الأول و أنا فخور جداً ببلدنا و بالأمان اللي احنا فيه و ربنا من علينا بهذه القيادة لكى تحفظ هذا الشعب".

وأوضح ، قائلاً:" أنا ركزت مع الشعب العراقي على نبذ الطائفية، و قلت لهم لم تنهض أى دولة يوجد فيها نزاع طائفي و كانت الاستجابة من الأطياف جميعاً .