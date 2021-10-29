حكم قراءة القرآن دون وضوء؟ الإفتاء توضح

هل يمكن قراءة القرآن دون وضوء .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.

قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ، مع مراعاة عدم مس المصحف الورقي بغير وضوءٍ؛ عملًا بقول الله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، بخلاف المصحف الإلكتروني؛ فلا حرج في مسه بغير وضوء؛ لأنه لا ينطبق عليه أحكام المصحف شرعًا.

هل قراءة القرآن من الموبايل هجر للمصحف

ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن من الهاتف لا تعتبر هجرا للكتاب نفسه، ولكن الأفضل في حال القراءة أن يفعل الإنسان ما يزداد به خشوعه، فإن كانت القراءة من حفظه تزيد من خشوعه فهو أفضل، وإن كان بالقراءة من المصحف أو من الهاتف فليقم.

جاء ذلك خلال حديث عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيسبوك، فى إجابته على سؤال «هل تعتبر قراءة القرآن الكريم من الهاتف هجرًا للكتاب نفسه؟».

وأضاف ممدوح أنه في حال قراءة القرآن من الهاتف بخشوع وتدبر، فلا ينقص أجرك عن قراءته في المصحف، فالأهم حضور القلب و انتفاعه بالقرآن.

حكم قراءة القرآن للحائض

لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه.

«هل يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف؟»، أنه إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، مؤكدًا أنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف.