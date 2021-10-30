توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 30 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2021

يقدم خبير الأبراج محمد جيرون توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 30 أكتوبر الى الجمعة 5 نوفمبر 2021 .



#برج_الحمل



مهنياً: تحمل إليك الحظوظ مشاريع جديدة ، وتدعوك إلى سحق المشاكل الماضية والتحكّم بمصيرك بدون تخاذل أو تراجع معنوي، إذ إن مساعيك تتكلل الآن بالنجاح. إياك أن تؤجّل ما يجب القيام به فوراً . لا تتأخر ولا تتخاذل، فالكواكب تدعم خطواتك وتحركاتك وأسفارك وأبحاثك، حتى إنها تعد بأرباح أو بجائزة تنالها صدفة أو تأتي إليك في الوقت الذي لم تتوقّعه.

عادة، تكون الفترة الاولى من شهر نوفمبر متناغماً معك هذه الفترة تبدو ممتازة فتزوّدك بطاقة كبيرة وحيويّة فقدتها لوقت طويل، لكي تشعر بالنشاط وتواصل الجهود، غير معني بتعب الأيام السابقة.

عاطفياً: قد يصعب عليك قبول الضغوطات، كالتنازل عن حريتك في سبيل إرضاء شريك عاطفي جديد. تعيش في بعض البلبلة وتود شرح الأمور بأسمائها ووصفها كما يجب ، وإفهام الآخر بأنّ مشاكله ليست مشاكلك ولست مسؤولاً عنها. الفلك يجعلك تشعر بأنك غير محبوب أو غير مفهوم او تتهرّب من المواجهة وتلهي نفسك تلبية بعض الدعوات الاجتماعية، بعيداً عن المصارحة.





#برج_الثور



مهنيًّا: الفلك يجعلك تدخل اسبوعاً مميزاً تتراوح خلاله التوقعات بين الجيّد والأفضل، فتزهو بنفسك وتبدو في أحسن حالاتك الجسدية والمعنوية، وقد تميل إلى تحسين المظهر وتغيير الشكل ، إلى درجة إجراء عملية تجميلية ، إذا استدعى الأمر. تحرص على صورتك بشكل ملفت، تمارس رياضة جديدة أو تهتم بتخفيف وزنك مثلاً، أو تذهب عند المزيّن لكي تغيّر قصة شعرك. هذا في الشكل، أما في المضمون فتنطلق واثقاً، قادراً ومطمئنّاً. تتبلور مشاريع وتتخذ شكلاً واضحاً، في حين أن طلباتك تقابل باهتمام وتعاطف .



عاطفياً: تشرق بجاذبية قصوى ، وتستقطب الإعجاب والتأييد وتسجل نجاحاً في شتى علاقاتك واتصالاتك . لن تمرّ بمكان دون أن تترك أثراً، سواء بحضورك أو بعذوبتك أو كلماتك الرقيقة. تسافر إلى الخارج أو تذهب لمغامرة ما أو تكتشف بلداناً جديدة. باختصار، لديك هذا الاسبوع كل ما يلزم لتكون سعيداً، سواء سافرت أو بقيت في مكانك. تذوّق الأوقات الجميلة والاجتماعات الرائعة مع أشخاص ينالون إعجابك وإذا كنت وحيداً فقد يملأ أحدهم فراغ قلبك.





#برج_الجوزاء



مهنياً: تحمل إليك بداية الاسبوع عملاً كثيراً ولقاءات تتطلب دقة وتركيزاً، وأسفاراً تطرأ ونجاحاً يكلل كل مساعيك. تجاهد، تناضل وتدور في كل الاتجاهات لملء الواجبات وتسديد كل الفواتير. تهتم بشؤون عائلية، مهنية وشخصية في الوقت نفسه .وقد تنهمك بمهمة أو عمل جديد يتطلب الكثير من المهارة ويطرح أمامك تحديات، فترغب بإثبات قدرتك وكفاءتك يجب العمل بإتقان وباستمرار، لتحقيق النتائج المرجوّة إياك أن تهمل واجباتك أو أن تتصرف بعشوائية في الميدان المالي. عليك مسايرة متطلبات الآخرين وربما على حساب رغباتك.

عاطفياً: من مصلحتك المحافظة على السلام في حياتك الشخصية قد يكون الأسبوع أكثر هدوءاً من الأسابيع اللاحقة التي تحتاج إلى حكمة ورويّة من قبلك، في تعاطيك مع الشؤون الشخصية، العاطفية والعائلية. لا تختر الحزم والحسم والتطرف، حتى لا تثير الحساسيات والاحتكاكات. قد لا تكون الاتصالات مع المحيط هادئة ومطمئنة ، بل تولّد بعض الخلافات وتخلق جوّاً من الضغط النفسي.



#برج_السرطان



مهنياً: تحظى في هذا الاسبوع بأكثرية الثلثين، فإذا كانت الأيام الأولى من الاسبوع دقيقة وقاسية، فإن سائر الأيام تحمل إليك الحلول والتفاؤل والحيوية، لكي تودّع مشاكلك وتستفيد من رأي أو نصيحة.تهدأ الأحوال قليلاً، بعد فترة الصخب تعيد النظر بما حدث وتتعمق بالأسباب والنتائج . تختار طريقاً جديدة وتهتم بعلاقاتك ببعض المراجع ، تركّز على شؤون مالية وتدرس ملفات عديدة. يطرح هذا الاسبوع مسائل مالية كبرى وأساسية، كقضية دين أو إرث أو سلفة أو علاقة شراكة ما يبرز خلالها العنصر المالي كمسألة ملحّة.

عاطفياً: يسافر كوكب الحب في مكان مناسب لك ويجلب السعادة والمفاجآت السارّة،تزهو بنفسك وتكون النجم أينما حللت، فتنصبّ النظرات عليك وتقع القلوب أسيرة لك. كثيرون من مواليد السرطان يعيشون أجواء حلوة ورقيقة، تترك في قلوبهم الأثر الكبير، يحمل الفلك إليهم وعوداً ولقاءات غير منتظرة وتجاوباً من الجميع وحظاً في المجال الشخصي. يعجب بهم كل من يلتقيهم، كأنهم ينثرون عطرهم خلفهم ويسيرون مزهوّين واثقين.





#برج_الاسد



مهنيًّا: تدخل مرحلة هي بين الأقسى والأكثر دقة ، فهي لا تحمل إليك الورود، بل تجعلك تواجه بعض الأزمات الصغيرة أو الكبيرة ويحذّرك من المجازفات العقيمة والوقوع ضحية بعض الحوادث، كما يضخّم بعض المشاكل ويثير التوتر والانقباض.تبدو الطوالع الفلكية معاكسة ، تفرض عليك الهدوء والسيطرة على النفس، خاصة على أثر بعض عمليات التسويف والتأجيل وعقبات تعترض الطريق وتفقدك الصبر. إن جميع مواليد الاسد يحتاجون إلى الانضباط والتروّي والحكمة، أمام مناخ عاصف قد ينذر بعدائية وجدال وسوء تفاهم.

عاطفيًّا: تتغير حياتك العاطفية والاجتماعية في هذا الاسبوع المميّز، وتحضّر نفسك لكي تعيش أوضاعاً عاطفية مميزة وظروفًا استثنائية، بحيث تلتقي الحبيب أثناء تلبيتك لدعوة، وإذا كنت مرتبطاً فقد يحدث ما هو مميّز في حياتك في هذه الفترة. تعيش مناخاً رومنسياً وأوقاتاً ساحرة ، وقد تستعيد أياماً ماضية. الكواكب تتناغم معك وتشير إلى مودّة يقابلك بها الحبيب. أما طالبو المغامرات فقد يستجيب لهم القدر.



#برج_العذراء



مهنيًّا: يحتفظ لك هذا الاسبوع بمغامرات عذبة ولقاءات مدهشة وأسفار مفاجئة أو مهيّأة ويعزّز أوضاعك عامة ويخفّف من همومك فيجلب لك الهناء والسعادة والسلام. تخضع لامتحان وتخرج منتصراً، تهتم بملفات ومواضيع فكرية وثقافية، قد تحقق بعض فوزاً في مباراة أدبية أو فنية .تفتح أمامك الآفاق فتستقطب اهتمام بعض المعنيين بمشاريعك أو بعض المستثمرين. تتلقى عروضاً وتعقد صلات جيدة جداً، يكون لها أثر على أعمالك المستقبلية. تغني نفسك بآراء جديدة ومقترحات وأفكار ، وتتبادل هذه الآراء مع بعض الجهات النافذة أو المعنية بتوجّهاتك وخياراتك. لا مجال للتردّد أو التكاسل.

عاطفيا : قد لا يكون الموضوع العاطفي هو الأبرز في سلسلة اهتماماتك رغم الجاذبية القصوى التي تتمتع بها والسر الذي تمارسه على كل من يلتقيك. بداية الاسبوع تبدو عاصفة قليلاً تتطلب منك الرويّة ، التكتم والمسايرة..تبدي غيرة وتلاحق الحبيب ، أو تعيش أنت هذا الضغط من قبل أحد المتسلّطين أو الذين يبتزّونك عاطفياً. إلا أنك بالمقابل تستغل تأثيرك على الآخرين، فتوظّف هذا الأمر في مجالاتك المهنية خدمة لمصالحك ، وتسجل انتصارات وتكسب القلوب.



#برج_الميزان



مهنياً: ها إنت تطرق باب دورة فلكية بنّاءة جداً، فتقوم بما يجب لتصويب وضع مهني وتصحيح بعض الأخطاء وتعزيز عائداتك المالية، بحيث تتوصّل إلى النتائج الحسية والمفيدة. تشعر بالقوة والثقة بالنفس وتغيّر اتجاهاتك وتتخذ قرارات تعزّز وضعك الشخصي والمهني على السواء. تقوم ببعض التنقّلات والأسفار المتعلّقة بأعمالك، وتقدم على تغييرات متعدّدة الاتجاهات تجلب لك الرضى وتجعلك في موقع أقوى. قد تطرأ أحداث استثنائية وتعاني من بعض التأجيل والتأخير في مواصلاتك، إلا أنك تتوصل إلى نتائج جيدة وتشكّل تحالفات مهنية مهمّة ، وتتخلّص من ضغط في العمل أو من إدارة سيّئة وتحقق الأرباح يكون لكلامك وأفكارك وقع كبير على الآخرين.

عاطفيا: يسجّل هذا الاسبوع أيضا احتمالاً وهو حسم لإحدى العلاقات وقلب الصفحة، للانتقال إلى الجدية بدون نقاش أو فرصة لإعادة النظر. أما البعض الآخر فيعيش عشقاً عابراً يكون قوياً جداً، لكنه غير قابل للاستمرار كثيرون من مواليد الميزان يضعون شروطاً تعجيزية تعرضهم لخيبات ربما وتبعدهم عن بعض الأحباء. إذاً قائمة الاحتمالات طويلة ومتنوّعة، إلا أنّ القاسم المشترك هو الجوّ الحماسي والمتطرّف الذي يعيشه كل حسب مزاجه.



#برج_العقرب



مهنياً: يحمل إليك هذا الاسبوع وضعاً فلكياً متقلّباً يجعلك تمرّ بفترات متراوحة بين الثقة بالنفس والتردّد أو التشاؤم. يكون من الطبيعي التراجع والشعور بالتعب. صعب عليك التخلّص ممّا يزعجك فالمقاومة تخفّ أيضاً، كما قدرتك على المواجهة. إلا أنّ بمجمله الأسبوع يدعو للقلق والحذر إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، قد تكون مستعداً لتحمّل كل المسؤوليات إلا أن الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك المهنية والشخصية. تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حيناً، ثم تعيش تردداً قاتلاً أحياناً أخرى .

عاطفيًّا: ان التأثيرات الفلكية السائدة ستكون ايجابية في معظمها ما قد يعني حبا تعيشه مع شخص بعيد عنك او تلتقيه بعيدا عن محيطك الاعتيادي كما الذي يحمل اليك ملذات كثيرة ويعزز ثقتك بالنفس قد ترغب في السفر او تمضية وقت مميّز الى جانب الحبيب. اذا كنت عازبًا قد تلتقي بشخص اجنبي يلفت انتباهك وتجد ضالتك وتعيش تجارب استثنائية تخوضها ومعلومات جديدة تحصل عليها .



#برج_القوس



مهنياً: تشعر بالارتياح وتتنفّس الصعداء، أنّ المناخ يتحسّن بصورة واضحة فتعوّض عن الوقت الضائع ، وترتّب أمورك وتنظّم شؤونك فتوظّف طاقتك في المكان المناسب وتسجّل الانتصارات، خاصة في الميدان المالي، حيث تكسب أرباحاَ وتحسّن وضعك المادي وتحسن التصرف وتكون على حق ، عندما ترفض التوقف عند بعض التفاصيل الصغيرة التي لا جدوى منها، لا شك أن بعض الصعوبات تطرأ وعمليات التأجيل والتسويف تتلاحق، عدا عن الملامة والعتب وضرورة تبرير الذات أو شرح بعض المواقف، التي تستهلك وقتاً وجهداً وتجعلك حزيناً في بعض الأحيان. قد تتلقى عرضاً جيداً وتستفيد من فرصة مهنية قد لا تتكرّر في كل مرة.

عاطفيا: تبدو متطرفاً شغوفاً وتظهر غيرة بلا حدود في حياتك العاطفية، لا شكّ أنك مرغوب ومحبوب ، خاصة في هذا الاسبوع الذي يسلّط الأضواء عليك ويفسدك ربما، فتعتقد أن الآخرين ينتمون إليك ، أو أن شخصاً واحداً لا يكفيك ، أو أنّ علامات الحبّ ليست بالمستوى المطلوب. قد تتلاعب بالعواطف حتى وتعدّد العلاقات، إذا كنت عازباً، وترفض أن تقوم بخيار أو لا تستعجله في الوقت الحاضر. تنشب نزاعات ربما مع أحد المقرّبين، ولو أنّك تتوصل الى تسوية في الوقت ال المناسب، مهما علا صوت النقاش.



#برج_الجدي



مهنياً: تكون بداية الاسبوع مشجّعة ، تسعى خلالها لبلوغ الأهداف وتحقق بعض الرغبات ، رغم أن حيويتك تتضاعف وثقتك بالنفس تتراجع، تتاح لك فرص لكي تعيش ظروفاً مهنية مشوّقة، إذ يفتح لك بعض الوسطاء الأبواب نحو آفاق جيدة. يساهم أحد الأشخاص في نجاحك، ويجب أن تعترف بذلك. قد يمدك بالنصائح والإرشاد، أو يسهّل أمامك الطريق ويسمح لك بتحقيق حلم قديم، وربما تتوصل إلى اتفاق أو شراكة أو عقد ، وتحقق أرباحاً وترتاح لتحالف جديد أو لأخبار تأتيك عن مبلغ من المال أو بعض المستحقات المتأخرة.

عاطفياً: تواجه بعض العثرات وتضطر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك. المؤسف أنك تميل إلى التخلي والانسحاب ، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق. تطلب إليك الأفلاك الصبر وتجنّب العدائية، تحركات الفلك تغذّيك بالحماسة والاندفاع، لكنه يغذّي فيك أيضاً روح المجازفة ويعرّضك للحوادث. كذلك يجعلك تفكر بتغيير غالباً ما يتزامن مع انتقال إلى منزل جديد. تقبل على فترة تغييرات في مجال عملك أيضاً وتضطر أكثر من مرة إلى لجم اندفاعك والتحلّي بالصبر، حتى تتجاوز التناقضات التي قد تعيشه .



#برج_الدلو



مهنيًّا: تكون بداية الاسبوع اكثر صعوبة مما تتوقع بحيث يسبب بعض التوتر ويعرضك لحوادث واشكالات متتالية لذلك لا تقحم نفسك في ما لا يعنيك انه اسبوع صعب ومربك تعيش خلاله فترة امتحان وقد تكون من خلال سؤال او مسؤولية او ظرف طارئ. حاذر اهمال الواجب فهذا عذرٌ اقبح من ذنب. كن جاهزًا اي قم بالتحضير لعملك مسبقًا ولا ترتجل الاّ في اقسى الحالات. من الضروري التحلّي بالموضوعية والثقة بالنفس ولا يجوز ارتكاب الاخطاء لا سيما تلك التي تعكس ضعفًا او انعدام كفاءة.

عاطفياً: استفد من الاجواء الايجابية لكي تقوم بمبادراتك العاطفية وتجد حلولاً لمشاكلك الشخصية. ان الحظ يتيح لك مجال التقارب والتلاقي ويصحّح الأوضاع ويجعلك أكثر عملية وواقعية في مقاربتك العلاقات، بحيث ترى الأمور كما هي وتتعاطى مع الشؤون العملية بدون أوهام. يعرف بعض مواليد الدلو لقاءات سطحية وعابرة، لكنها تنعش القلب وتشبه المغازلات التي يطرب لها. قد يقوم بسفر صغير أو برحلة لزيارة أحد المقرّبين، أو ربما يتلقى دعوة حلوة أو زيارة أحد الأشقاء أو الشقيقات، ويسعد بالمشاركة بمناسبة اجتماعية تحمل له جديداً .





#برج_الحوت



مهنيًّا: يتيح لك هذا الاسبوع التقدّم نحو وجهة جديدة ، مزوّداً بطاقة كبيرة وقادراً على التعبير عن نفسك بصورة مميّزة، فتعيش أوقاتاً مهمة وأحداثاً استثنائية، مدفوعاً بقوة داخلية قصوى وعزم على الانتصار وتثبيت المواقع.تبدو متحمّساً، منفتحاً، واثقاً من نفسك ، مطمئناً الى مصيرك ، تتحرّر من ضغوط وتواجه العثرات والعقبات بعزيمة أقوى وتفاؤل يذهل المحيط. . أنّ الجو الإيجابي يكون طاغياً، فتنقلب أوضاع لمصلحتك وتطل أنت على آفاق جديدة وتتّجه إلى ارتقاء اجتماعي ومهني، بحيث تبرز كأكثر المحظوظين في مجال عملك. تطرق الأبواب الصحيحة فتفتح أمامك واسعة ، وتقوم بخطوات تلاقي الترحيب .



عاطفيًّا: هذا الاسبوع يجعل حياتك العاطفية مسرحاً للقاءات جميلة وتقارب ودّي ومناسبات اجتماعية مميزة ، حيث تمارس جاذبية كبرى وتستحق الثناء والمحبة التي يظهرها الآخرون لك . تتألق وتبدو مزهوّاً بنفسك، فيعرب لك الحبيب أو الشريك عن تعلّقه وحرصه عليك. تطرب لمناخ ملائم يريحك ويطمئنك . تلبي دعوات كثيرة وتصغي إلى شهادات الإعجاب بك، أو تقضي أوقاتاً طيبة برفقة عاشق يظهر لك كل استعداداته الطيبة، كذلك سيكون للشمس وعطارد تأثير على حياتك العاطفية، إذ تشير إلى علاقات مع بعض الجهات النافذة والفاعلة ولقاءات مع أصحاب النفوذ، قد تكون مدخلاً لعلاقة عاطفية ما.