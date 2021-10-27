نشرة المرأة والصحة.. فوائد تناول مغلي قشور الموز.. حظك اليوم الأربعاء

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاربعاء 10/27 /2021 .كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الاربعاء 10/27 /2021 .

الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 27 أكتوبر اكتشف ماذا يخبئ لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد

قدمت الشيف سالى فؤاد طريقة تحضير عمل " سلطة البنجر والتفاح لعلاج الأنيميا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قدمت الشيف سالى فؤاد طريقة تحضير عمل " سلطة البنجر والتفاح لعلاج الأنيميا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قدمت الشيف أميرة زهران طريقة تحضير عمل “جلاش باللحمة المفرومة” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فوائد صحية لتناول لتناول مغلى قشور الموز لصحتك فهو يساعد فى تحسين الخصوبة والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم لغناه بالفيتامينات مثل فيتامين د ، ب 6 ، ب 12 والمعادن مثل البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، المنغنيز ، السيلينيوم ، النحاس ، إلى جانب الألياف الغذائية إليك أبرز فوائده وفقا لموقع بولد سكاى الهندى