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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 27 أكتوبر اكتشف ماذا يخبئ لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد

شخصية اليوم

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 27 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك معتد بنفسك ولديك أفكار أصيلة، وتهدف لمشروعات طموحة.. أنت أيضاً ملهم ولديك طاقة وإصرار، تنجز بطريقة مبهرة، ولا تطمئن إلا إذا كنت تمسك بكل الخيوط في يديك.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

نصيحة: في هذا الوقت تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

حظك اليوم على المستوى العاطفى 

اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.

حظك اليوم على المستوى المهنى 


مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك فرص رائعة ويدفعك للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف

مولودا في يوم 27 أكتوبر 27 أكتوبر حظك اليوم وتوقعات الأبراج حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى شخصية اليوم

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