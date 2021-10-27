طريقة الجلاش باللحمة المفرومة

قدمت الشيف أميرة زهران طريقة تحضير عمل “جلاش باللحمة المفرومة” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



جلاش باللحمة المفرومة



مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهى 30 دقيقة

المقادير

لفة جلاش - 500 جرام لحمة مفرومة

بيضة - كوب لبن - بصلة كبيرة

اتنين حبة فلفل الوان ( اصفر - احمر ) مقطع صغير او مفروم

٢٠٠ جرام زبيب حسب الرغبة

معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة صغيرة فلفل اسود

نصف معلقة صغيرة 7 بهارات

نصف معلقة صغيرة قرفة

ربع معلقة صغيرة حبهان بودر

ربع معلقة صغيرة جوزة الطيب



الطريقة لتعصيج اللحمة ..

يقطع البصل ويشوح فى الزيت

توضع اللحمة المفرومة على البصل

وتتبل اللحمة بالبهارات

بعد تمام النضج نضيف الفلفل الالوان والزبيب

نحضر صينية، ونقوم برص بها نصف كمية الجلاش مع دهنها بالزيت.

نضع خليط اللحم المفروم والخضراوات في المنتصف، ويرص عليها بقية الجلاش مع دهنها بالزيت بين طبقات الجلاش.

نخلط بيضة والقليل من اللبن، ويتبل بالملح والفلفل الأسود ويصب على صينية الجلاش.

يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن ثلث ل نصف ساعة حتى تمام النضج

تقدم بالهناء والشفاء.