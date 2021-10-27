كوب من مغلى قشور الموز يحارب أمراض غير متوقعة

هناك فوائد صحية لتناول لتناول مغلى قشور الموز لصحتك فهو يساعد فى تحسين الخصوبة والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم لغناه بالفيتامينات مثل فيتامين د ، ب 6 ، ب 12 والمعادن مثل البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، المنغنيز ، السيلينيوم ، النحاس ، إلى جانب الألياف الغذائية إليك أبرز فوائده وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. يوفر الطاقة

استهلاك حوالي موزة متوسطة الحجم يمكن أن توفر العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين B6 ، كل ذلك يساعد على توفير كميات عالية من الطاقة.

2. جيد للقلب

تشير العديد من الدراسات إلى أن أمراض القلب التاجية منتشرة بشكل كبير بين الرجال مقارنة بالنساء ، ربما بسبب عوامل مثل التدخين .

يعد البوتاسيوم الموجود بكميات كبيرة في الموز، هو عنصر غذائي صحي للقلب قد يساعد في الحفاظ على وظائف القلب وتدفق الدم ، وقوة عضلات القلب، ووظائف الأعصاب، والتي بدورها قد تساعد في منع الأمراض المرتبطة بالقلب.

3- علاج السكري

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بالنساء ، خاصة فى منطقة البطن و تقول الدراسات أن استهلاك الموز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

ومع ذلك ، فإن الموز غير الناضج يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض إلى متوسط ​​مقارنة بالموز الناضج وأيضا يحتوي على نسبة عالية من النشا وقليلة من السكريات

4. يمنع مشاكل الكلى

يعتبر الموز مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين B6 والتي تعتبر من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الكلى. قد يساعد استهلاك الموز في الحفاظ على وظائف الكلى .