عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوب من مغلى قشور الموز يحارب أمراض غير متوقعة

صدى البلد

هناك فوائد صحية لتناول لتناول مغلى قشور الموز لصحتك فهو يساعد فى تحسين الخصوبة والتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم لغناه بالفيتامينات مثل فيتامين د ، ب 6 ، ب 12 والمعادن مثل البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، المنغنيز ، السيلينيوم ، النحاس ، إلى جانب الألياف الغذائية إليك أبرز فوائده وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

وداعا حب الشباب .. قشر الموز لعلاج تصبغات البشرة

قبل تناوله.. تعرف على فائدة الموز لـ جرثومة المعدة

1. يوفر الطاقة 

 

 استهلاك حوالي موزة متوسطة الحجم يمكن أن توفر العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين B6 ، كل ذلك يساعد على توفير كميات عالية من الطاقة. 

  2. جيد للقلب

 

 تشير العديد من الدراسات إلى أن أمراض القلب التاجية منتشرة بشكل كبير بين الرجال مقارنة بالنساء ، ربما بسبب عوامل مثل التدخين .

يعد البوتاسيوم  الموجود بكميات كبيرة في الموز، هو عنصر غذائي صحي للقلب قد يساعد في الحفاظ على وظائف القلب وتدفق الدم ، وقوة عضلات القلب، ووظائف الأعصاب، والتي بدورها قد تساعد في منع الأمراض المرتبطة بالقلب.

 

3- علاج السكري

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري مقارنة بالنساء ، خاصة فى منطقة البطن  و تقول الدراسات أن استهلاك الموز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

ومع ذلك ، فإن  الموز غير الناضج  يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض إلى متوسط ​​مقارنة بالموز الناضج وأيضا  يحتوي على نسبة عالية من النشا وقليلة من السكريات

4. يمنع مشاكل الكلى 

 يعتبر الموز مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين B6 والتي تعتبر من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الكلى. قد يساعد استهلاك الموز في الحفاظ على وظائف الكلى .

الموز مغلى قشور الموز موزة متوسطة تحسين الخصوبة التحكم في نسبة الجلوكوز

موضوعات متعلقة

وداعا حب الشباب .. قشر الموز لعلاج تصبغات البشرة

أسهل طريقة لتحضير جرانولا الشوفان وكيك الموز

ترشيحاتنا

خدمات تهمك | حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الخضار والعملات والذهب

قضايا النجوم| ابن شاروخان متورط في قضية مخدرات.. أليك بالدوين يقتل.. ومخرج يغتصب طفلة

دعاء رزق المال والزواج.. احرص عليه في جوف الليل

يا خسارتك يا زغلول.. حكاية سيارة رشدي أباظة مع الزعيم وسمير غانم

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم والقناة الناقلة

رئيس اتحاد الناشرين: تنسيق على أعلى مستوى من جانب مصر لاستعادة الناشرين الموجودين بالسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصاب الفراش جنابة ثم جفت وجلسنا عليها.. فهل تؤثر على طهارة ملابسنا؟

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

حقيقة وفاة مدحت شلبي.. من نشر الخبر وكيف وصل إلى الجمهور ؟

بعد حفل زفاف أسطوري بأسابيع.. وفاة رجل أعمال والزوجة تعاني من الصدمة

فخر أني عشت في زمنه.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد السعودي

بيان عاجل من مصر للطيران حول تعرض طائرة لحادث في مطار سعودي

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ماذا فعل جاكي شان ليحصل على "الأوسكار" بعد 56 عاماً من الأكشن؟

نجمتا الإغراء.. تفاصيل "شتيمة" تحية كاريوكا لمونرو الشرق هند رستم بسبب الخيانة

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

فيديو

بعد وجع وضغط طويل.. سر تنازل ريهام سعيد عن قضية سما المصري

فيديو جراف.. إلغاء الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.. السودان يتجه نحو تصحيح المسار

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

فيديو جراف.. عذراء.. حل لغز محاولة انتحار عروس الدقهلية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ