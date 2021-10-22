وداعا حب الشباب .. قشر الموز لعلاج تصبغات البشرة

في الآونة الأخيرة ، شارك العديد من المشاهير علاجات منزلية سهلة وخالية من المواد الكيميائية للبشرة.

وقد شارك الممثل Bhagyashree أيضًا اختراقًا بسيطًا لعلاج مشاكل الجلد مثل التصبغ وعلامات حب الشباب.

اقترح Bhagyashree استخدام قشر الموز ، الذي يحتوي على السيليكا التي تساعد في إنتاج الكولاجين وتحافظ على صحة بشرتك. كما أن لديها الفينولات التي لها خصائص مضادة للميكروبات.

وفقًا لـ Healthline ، فإن قشر الموز الغني بمضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية الأساسية يساعد على تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد. حتى أنه يعمل كمرطب ويساعد في ترطيب البشرة. وجدت العديد من الدراسات أن قشر الموز له خصائص مضادة للالتهابات أيضًا.

كما يمكن استخدامه لتخفيف الحكة في حالة الصدفية عن طريق وضع القشر على المنطقة المصابة.