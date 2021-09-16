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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل تناوله.. تعرف على فائدة الموز لـ جرثومة المعدة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

الموز من أفضل الفاكهة للصحة وذلك لإحتزوائه على العديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات والألياف التي يحتاجها جسم الأنسان، لذلك ينصح الأطباء دائما بتناول ثمرة الموز يوميا حتى يستقيد الجسم بعناصره المهمه.

 

يتميز الموز بأنه من أكثر الفاكهة التي يوصي بتناولها لمرضي جرثومة المعدة، فهي تساعد على تهدئة الأعراض التي تزعج الكثير من الأشخاص بالإضافة إلي ذلك تعمل على تهدئة المعدة.

 

يعتبر الموز مصدر قوة للألياف الغذائية والبروتينات والبوتاسيوم وفيتامين B6 والمنغنيز،  من المعروف أنها تؤثر بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ، والهضم ، والتحكم في الوزن أيضا، وفقا لما نشره موقع atlasbiomed.

 

يمكن تناول الموز  كوجبة خفيفة ، أو إضافتها إلى الحلويات ، أو استخدامها كطبق جانبي لذيذ. 

الموز الأخضر (بما في ذلك الموز) ليس حلوًا ، مما يجعله بديلاً رائعًا ومتعدد الاستخدامات للبطاطس والحبوب للطبق الرئيسي لأنه يمكن سلقه أو قليه أو خبزه.

 

أما الموز الأصفرحلو ، وكلما نضج ، زادت نسبة السكر فيه،  تشير الدراسات إلى أن الموز يجعل الأشخاص يشعرون بالشبع لفترة أطول ، وهو أمر جيد للتحكم في وزن الجسم،  على الرغم من الاعتقاد السائد ، فإن الدوبامين الموجود في الموز لا يؤثر على مزاجك.

الموز أو الموز غير الناضج غنيان بالنشا المقاوم ، ويحتويان أيضًا على الأنسولين ، وكلاهما ألياف بريبايوتيك تغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة،  يستخدمونها لصنع أحماض دهنية قصيرة السلسلة تكافح الالتهاب وتحافظ على صحة بطانة الأمعاء.

 

الموز جرثومة المعدة مرضي جرثومة المعدة ثمرة الموز صحة القلب

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