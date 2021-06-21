فوائد صحية غير متوقعة لتناول الموز تعرفي عليها
فوائد صحية غير متوقعة لتناول الموز كل يوم فهو مليء بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية إليك أبرز الفوائد الصحية لتناول الموز لصحتك يقدمها موقع eatthis
1 يمكن أن تفقد الوزن.
أحد الآثار الجانبية لتناول الموز بشكل منتظم هغناه بالبروتين والألياف ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، وفي النهاية تقل احتمالية تناول وجبات خفيفة قد تسبب زيادة وزنك
2. النوم أسرع
الموز غنى بمركبات التربتوفان ، وهو حمض أميني يجعلك تشعر بالنعاس بالإضافة إلى التربتوفان ، يحتوي الموز أيضًا على المغنيسيوم والبوتاسيوم
3 تحسين صحة أمعائك.
تناول الموز طريقة رائعة لتحسين صحة الأمعاء. كشفت مراجعة دراسة أجريت عام 2017 في نشرة التغذية أن الموز يحتوي على نشا مقاوم ، والذي يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية والتي تعتبر ضرورية لصحة الأمعاء.
4. تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى.
وفقًا لدراسة سويدية ، تمكنت النساء اللائي تناولن من 4 إلى 6 حبات موز في الأسبوع من تقليل خطر الإصابة بسرطان الكلى إلى النصف.
5 تقوية ذاكرتك.
الموز يحسن وظيفة الذاكرة وكذلك حماية الدماغ. لقد وجدت الدراسات أن الطلاب الذين يتناولون الموز يؤدون أداءً أفضل في الامتحانات وكذلك يتعلمون بشكل أكثر كفاءة.
6 تحسين بشرتك.
تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز ، وخاصة المنغنيز ، على زيادة مستويات الكولاجين وبالتالي إصلاح بشرتك.
7 سوف تحسن رؤيتك.
فيتامين أ الموجود في الموز يحسن رؤيتك لغناه بفيتامين A الذى يساعد على حماية عينيك، والحفاظ على الرؤية