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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5/10/2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأبراج
الأبراج

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 05 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 كشف عنها خبير الأبراج محمد جيرون .

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج وحظك اليوم الأثنين 4 /10 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 1-10-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي


 :برج الحمل


مهنياً: قد يشير هذا اليوم الى بعض التأخير والتسويف والمماطلة بشأن قضية مالية أو مهنية
عاطفياً: تفهّمك لحاجات الشريك يميزك عن غيرك فلا تتخلَّ عن هذه الميزة
صحياً: تكون نفسيتك مرتاحة ويزول القلق الذي كنت تشعر به منذ مدة


برج الثور:


مهنياً:  المقبلة تجنّب فرض وجهة نظرك هذا اليوم، بإمكانك طرح الأفكار بسهولة من دون أن تواجه معارضة أو عقبات
عاطفياً: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما
صحياً: تقوم برحلة مع بعض الأصدقاء تستمتع بها كثيراً وترفّه فيها عن نفسك


برج الجوزاء:


مهنياً: الحل الوسط هو الأفضل في العمل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً
عاطفياً: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وهي قد تنعكس سلباً على العلاقة، وتوقع الأسوأ
صحياً: تقاوم المحاولات التي يسعى أصحابها من خلالها لتعريض نفسك لأخطار صحية 


برج السرطان:


  مهنياً: من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل
عاطفياً: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك
صحياً: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعاً صحياً غير مستق


برج الاسد:


 مهنياً:  تناقش موضوعا مالياً، وقد تربح قضية او تكسب جائزة معنوية، وتميل الى مناقشة قرض أو تمويل أو دعم أحدهم
عاطفياً: محطات من السعادة في العلاقة بالشريك، وهذا من شأنه تعزيز الثقة بينكما إلى حد كبير
صحياً: إختر الحل المناسب للمحافظة على الشأن الصحي، وإذا تعذر عليك ذلك إليك بأصحاب الاختصاص


برج العذراء:


مهنياً: يصادفك يوم مريح فلا يتأثر مزاجك ببعض الأشخاص الذين يعثّرونك خطواتك المستقبلية
عاطفياً: تلتقي شخصاً يظهر فجأة في محيطك وتبدأ معه علاقة مميزة وقد تفكّر في الاستقرار
صحياً: لا تخطئ بحق صحتك وتهملها غير عابئ بها معتقداً أنك تقوم بالعمل الصائب


:برج الميزان


مهنياً: قد يسبّب هذا اليوم بعض المراوحة أو التراجع أو عمليات التأجيل أو الالتباس
عاطفياً: يسألك الحبيب أن تمنحه فرصة ثانية ليثبت مدى حبه لك وإخلاصه وشفافيته في التعاطي معك
صحياً: إذا كنت تعاني أرقاً في الليل، فالأمر يستدعي زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب


برج العقرب:


    مهنياً: قد تتسلم منصباً مهماً في الأيام المقبلة، لكنّ الأمر مرهون بمدى تمكنك من إظهار كفاءتك لهذا المنصب
عاطفياً: قد تجد نفسك مجبراً على الوفاء بما عاهدت الشريك عليه، وإن كان الظرف لا يناسبك اليوم
صحياً: حاول أن تريح نفسك وتهدّئ أعصابك، وتجنّب كل ما قد يستفزك


برج القوس:     

                     
مهنياً: يكفّ الآخرون عن معاكستك، فتشعر بالتحسن المعنوي والجسدي، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك
عاطفياً: تزداد علاقتك بالشريك رسوخاً وتصبح أكثر حميمية وتفكران في الارتباط الجدي
صحياً: إذا أردت المحافظة على رشاقتك، جهّز نفسك للمهمة المطلوبة منك، اتباع حمية صحية


برج الجدي


مهنياً: تتشابك المصالح وتتناقض، لكنّك تحصل على ما تريد وتحقق الأماني وتتسارع الخطوات لدعمك
عاطفياً: تسود علاقتك بالحبيب بعض المناوشات، لا تيأس هي أمور طبيعي
صحياً: الجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء بعد ساعات العمل المرهقة


برج الدلو


 مهنياً: قد يلوّح هذا اليوم ببعض الالتباس، وربما يشير إلى فسخ عقد مع أحد الشركاء خلال الأسابيع الثلاثة
عاطفياً: الانطباع السائد مع الشريك يثبت أنك قادر على معالجة الإشكالات بهدوء
صحياً: التوتر الدائم الذي ينتابك أمام أبسط الأمور يسبب لك مشاكل أنت بغنى عنها


برج الحوت

  
مهنياً: تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلّب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقوّمات النجاح
عاطفياً: خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك، وهذا كافٍ لتحديد طبيعة العلاقة بينكما
صحياً: تخلّص من عادة مشاهدة التلفزيون ساعات طويلة، واستغل ساعة يومياً للقيام ببعض التمارين الرياضية

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