أعراض مرض باركنسون .. 21 علامة تدق جرس الإنذار

يسمى مرض باركنسون بـ الشلل الرعاش ايضا وهو هو حالة تتضرر فيها أجزاء من الدماغ تدريجيًا على مدار سنوات عديدة.

ووفقا لما أورده موقع " nhs " عادة ما تتطور أعراض مرض باركنسون تدريجيًا وتكون خفيفة في البداية ثم تزداد قوة.

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لو ما تعرفوش .. إليك أهم المعلومات عن سلس الأمعاء هناك العديد من الأعراض التى تدل على الاصابة بـ مرض باركنسون، لكن الترتيب الذي تتطور به هذه الأعراض وشدتها يختلف من شخص لآخر.

من غير المحتمل أن يعاني الشخص المصاب بمرض باركنسون من كل هذه الأعراض أو معظمها في وقت واحد.





وإليكم اعراض مرض باركنسون الرئيسية

تؤثر اعراض مرض باركنسون الرئيسية على الحركة الجسدية، وهى:

• رعاش - اهتزاز ، والذي يبدأ عادة في اليد أو الذراع ومن المرجح أن يحدث عندما يرتاح الطرف ويستريح

• بطء الحركة (بطء الحركة) - تكون الحركات الجسدية أبطأ بكثير من المعتاد ، مما قد يجعل المهام اليومية صعبة ويؤدي إلى نزهة مميزة بطيئة ومتقطعة بخطوات صغيرة جدًا

• تصلب العضلات " تصلب وتوتر في العضلات "، مما قد يجعل من الصعب التحرك وتعبيرات الوجه ، ويمكن أن يؤدي إلى تقلصات عضلية مؤلمة "خلل التوتر العضلي"





أعراض مرض باركنسون الفرعية تتضمن مجموعة من الأعراض الجسدية والعقلية الأخرى.

اعراض مرض باركنسون الجسدية

• مشاكل التوازن - يمكن أن تجعل الشخص المصاب بهذه الحالة أكثر عرضة للسقوط وإصابة نفسه

• فقدان حاسة الشم ( فقدان الشم - يحدث أحيانًا قبل ظهور الأعراض الأخرى بعدة سنوات

• آلام الأعصاب - يمكن أن تسبب أحاسيس غير سارة ، مثل الحرق أو البرودة أو التنميل

• مشاكل التبول - مثل الاضطرار إلى الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل للتبول أو التبول غير المقصود" سلس البول"

• إمساك

• عدم القدرة على الانتصاب أو الحفاظ عليه"ضعف الانتصاب" عند الرجال

• صعوبة الإثارة الجنسية وتحقيق النشوة الجنسية (العجز الجنسي) عند النساء

• الدوخة أو عدم وضوح الرؤية أو الإغماء عند الانتقال من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف - بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الدم

• التعرق المفرط

• صعوبات البلع "عسر البلع" وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية و الجفاف

• زيادة إفراز اللعاب "سيلان اللعاب"

• مشاكل النوم والأرق - يمكن أن يؤدي ذلك إلى النعاس المفرط أثناء النهار.





اعراض مرض باركنسون المعرفية والنفسية

• الاكتئاب و القلق

• ضعف إدراكي خفيف - مشاكل ذاكرة بسيطة ومشاكل في الأنشطة التي تتطلب التخطيط والتنظيم

• الخرف - مجموعة من الأعراض ، بما في ذلك مشاكل الذاكرة الأكثر حدة وتغيرات الشخصية ورؤية أشياء غير موجودة " الهلوسة البصرية" والاعتقاد بأشياء غير صحيحة "الأوهام"



