فاكهة غير متوقعة تحمي من مرض باركنسون.. احرص على تناولها

يمكن أن توفر الحماية ضد مجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان والخرف.

وقال البحث الدكتور شيانج جاو من كلية هارفارد للصحة العامة بالتعاون مع البروفيسور أيدين كاسيدي من قسم التغذية بكلية نورويتش الطبية في جامعة إيست أنجليا، انه

توفر هذه النتائج المثيرة؛ يعد تأكيدًا إضافيًا على أن الاستهلاك المنتظم

الفلافونويد يمكن أن يكون له فوائد صحية محتملة في الوقاية من

أمراض

لم

يكتشف

العلم لها علاجات حتى الآن.