AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاقة غريبة.. تعرف على علاقة بكتيريا الأمعاء بـ الشلل الرعاش

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:59 م
مرض الشلل الرعاش
مرض الشلل الرعاش
Advertisements
آية التيجي
أشارت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعتي إدنبره ودندي، إلى أن بكتيريا الأمعاء الشائعة يمكن أن تبطئ ـو تعكس تراكم البروتين المرتبط بالإصابة بـ الشلل الرعاش.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن بروبيوتيك الأمعاء منع من تشكيل التكتلات السامة في المخ، والمعروف باسم الدوبامين مما يزيد من الإصابة بمرض الشلل الرعاش.

وأضاف الباحثون، إلى أن المادة الكيميائية التي تتراكم في المخ تمنع من إرسال الرسائل من وإلى مناطق المخ التي تنسق الحركة، وهو الأمر الذي يزيد من الإصابة بالشلل الرعاش، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع الباحثون، إلى أن الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية تلعب دورًا في الحد من الإصابة بـ مرض باركنسون المعروف باسم مرض الشلل الرعاش، وهذا ما يفسر سبب إصابة ثلاثة أرباع المصابين بخلل في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى شكوتهم من الإمساك. 

واعتقد الباحثون، إلى أن الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية وبكتيريا الأمعاء الجيدة، يمكن أن تمنع من تراكم الكتل السامة لـ بروتينات ألفا سينوكليين، مما يقلل من الإصابة بمرض باركنسون.

وقال كبير الباحثين الدكتور ماريا دويتو سيدو، إلى أن نتائج الدراسة توفر فرصة للتحقيق في كيفية تغيير بكتيريا الأمعاء، والمعروفة باسم الميكروبيوم الأمعاء، والذي يؤثر على الإصابة بـ الشلل الرعاش.

وقال الدكتور بيكي بورت ، مدير الأبحاث في باركنسون في المملكة المتحدة ، الذي مول الدراسة إن باركنسون هي الحالة العصبية الأسرع نموًا في العالم، و"لا يوجد حاليًا أي علاج يمكن أن يبطئ أو ينعكس أو يحمي شخصًا ما من تقدمه، إلا أن الدراسة الجديدة يمكن ان توفر نتائج فعالة في الحد من الإصابة بهذا المرض.

ويعتقد بورت ، إلى أن التغييرات في الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية تلعب دورًا في الإصابة بـ مرض باركنسون في بعض الحالات وترتبط ببعض الأعراض ، ولهذا السبب هناك بحث مستمر في صحة الأمعاء والبروبيوتيك.

ويصيب مرض الشلل الرعاش شخص واحد من بين كل 500 شخص ، ويعاني حوالي 145000 شخص في المملكة المتحدة من هذه الحالة، وفي الولايات المتحدة هذا العدد هو ما يقرب من مليون شخص.
Advertisements

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة سيدة الشاشة.. فنان شهير اعتنق الإسلام كي يتزوجها

شاهد.. تشييع جثمان نادية رفيق من كنيسة السريان

تركيا تطالب بمشاركة قطر في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية

بين آمال حل الأزمة ومخاوف استغلالها.. ماذا يحمل مؤتمر برلين لـ ليبيا وشعبها؟

الأسوأ خلال شهرين.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا

الظهور الأول للدبابة السنغالية في مران الأهلي.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء و فرو أحمر .. زوجة ماجد المصرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

هناكل إيه النهاردة.. ريش بالشبت ومكرونة بشاميل وطاجن سبانخ.. والحلو: كب كيك محشي

بفستان ملفت.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها