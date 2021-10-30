رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف تفاصيل اختيار فيلم سعاد للأوسكار.. فيديو

قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وعضو لجنة إختيار فيلم “سعاد” للأوسكار، إنه استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في مسابقة الأوسكار، على اختيار فيلم “سعاد” للمخرجة اَيتن أمين، لتمثيل مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وأضاف عمر عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن فيلم “عاش يا كابتن” كان ضمن الأفلام المنافسة ولكن قبل التصويت بفترة قصيرة.

وتابع عمر عبد العزيز، أن قواعد الترشح تغيرت مؤخرا، حيث تم تعديل التواريخ الخاصة بالتقديم، وبالتالي أصبحت الأفلام التي ستعرض حتى آخر ديسمبر قابلة للترشح، بعد تأكيد التوزيع نزولها قبل نهاية العام.

شارك العام الماضي

وأشار رئيس اتحاد النقابات الفنية، وعضو لجنة إختيار فيلم “سعاد” للأوسكار إلى أن فيلم “عاش يا كابتن” شارك العام الماضي في تصفيات متعلقة بالأفلام الوثائقية التي يمكن أن تنافس في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.