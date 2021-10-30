وزير الداخلية اللبناني يؤكد حرص بلاده على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب

أكد وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي الحرص على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب.



وشدد مولوي في تصريح له مساء اليوم على أمن وأمان السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي وسلامتها من كل تعرّض لمجتمعاتها التي تسمو بالخير والعطاء الدائم للبنان.



وأوضح مولوي رفضه لأن يكون لبنان في عزلة عن الشرعية العربية، وذلك انطلاقا من ثوابت المصلحة الوطنية.



وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما أكدت حكومة المملكة على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.