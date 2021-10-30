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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح النسخة الفرنسية .. إطلاق call me agent bollywood وبريطانيا تستعد

call me agent
call me agent

طرحت منصة نتفليكس النسخة الجديدة من مسلسل call me agent ، والذى تدور احداثه فى إطار كوميدي حول عالم وكلاء الاعمال لدى الممثلين . 

 

النسخة الجديدة  التي تم طرحها تسمى call me agent bollywood  ، وتدور احداثها فى الهند ، حيث تم طرح حلقات الموسم الأول من العمل ويبلغ عدده 6 حلقات فقط .

call me agent فى نسخته الهندية 

بدأت فكرة مسلسل call me agent من فرنسا ، حيث تم طرح النسخة الفرنسية فى البداية وقد حققت نجاحاً كبير اً ، وتم تقديم 4 مواسم من تلك النسخة وبلغ عدد حلقات كل منها 6 حلقات .

 

ودارات احداث حلقات النسخة الفرنسية من مسلسل call me agent في إحدى أرقى مؤسسات استكشاف المواهب في باريس، يكافح الوكلاء لإسعاد عملائهم من النجوم، وإنعاش أعمالهم. ،  بعد وقوع أزمة غير متوقعة.

 

النسخة الفرنسية من مسلسل call me agent من بطولة كاميل كوتن،ثيبول مونتاليمبيرت،غريغوري مونتيل ، ومن تأليف:فاني هيريرو .

ابطال call me agent “ فرنسا ”

لم تكن شبكة نتفليكس هى صاحبة فكرة مسلسل call me agent بنسخته الفرنسية ، حيث تم عرض الموسم الأول من العمل عام 2015 ، قبل ان تحصل نتفليكس على حق عرضه ويحقق نجاحاُ كبيراً ، وتم تقديمه نسخ أخرى منه . 

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ومن المقرر ان يتم تقديم نسخة بريطانية من العمل خلال الفترة القادمة ، حيث قامت أحدى شركات الإنتاج فى المملكة المتحدة بالحصول على حق تقديم العمل هناك ، وبدأت فى التعاقد مع الفنانين المشاركين فى العمل . 

 

ومن المقرر يركز العمل بنسخته البريطانية على الحروب الطبقية في لندن والعلاقة المعقدة لصناعة الترفيه مع هوليوود 

 

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