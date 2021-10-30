بعد نجاح النسخة الفرنسية .. إطلاق call me agent bollywood وبريطانيا تستعد

طرحت منصة نتفليكس النسخة الجديدة من مسلسل call me agent ، والذى تدور احداثه فى إطار كوميدي حول عالم وكلاء الاعمال لدى الممثلين .

النسخة الجديدة التي تم طرحها تسمى call me agent bollywood ، وتدور احداثها فى الهند ، حيث تم طرح حلقات الموسم الأول من العمل ويبلغ عدده 6 حلقات فقط .

call me agent فى نسخته الهندية

بدأت فكرة مسلسل call me agent من فرنسا ، حيث تم طرح النسخة الفرنسية فى البداية وقد حققت نجاحاً كبير اً ، وتم تقديم 4 مواسم من تلك النسخة وبلغ عدد حلقات كل منها 6 حلقات .

ودارات احداث حلقات النسخة الفرنسية من مسلسل call me agent في إحدى أرقى مؤسسات استكشاف المواهب في باريس، يكافح الوكلاء لإسعاد عملائهم من النجوم، وإنعاش أعمالهم. ، بعد وقوع أزمة غير متوقعة.

النسخة الفرنسية من مسلسل call me agent من بطولة كاميل كوتن،ثيبول مونتاليمبيرت،غريغوري مونتيل ، ومن تأليف:فاني هيريرو .

ابطال call me agent “ فرنسا ”

لم تكن شبكة نتفليكس هى صاحبة فكرة مسلسل call me agent بنسخته الفرنسية ، حيث تم عرض الموسم الأول من العمل عام 2015 ، قبل ان تحصل نتفليكس على حق عرضه ويحقق نجاحاُ كبيراً ، وتم تقديمه نسخ أخرى منه .

ومن المقرر ان يتم تقديم نسخة بريطانية من العمل خلال الفترة القادمة ، حيث قامت أحدى شركات الإنتاج فى المملكة المتحدة بالحصول على حق تقديم العمل هناك ، وبدأت فى التعاقد مع الفنانين المشاركين فى العمل .

ومن المقرر يركز العمل بنسخته البريطانية على الحروب الطبقية في لندن والعلاقة المعقدة لصناعة الترفيه مع هوليوود