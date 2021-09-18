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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب مسلسل مناورة الملكة.. سيدة فى الثمانيات تطالب نتفلكس بتعويض 5 مليون دولار

مسلسل مناورة الملكة
مسلسل مناورة الملكة

تقدمت لاعبة شطرنج سوفيتية تدعى نونا جابر ينداشفيلي، البالغة من العمر ثمانين عاما، بدعوى قضائية ضد منصة نتفلكس العالمية بسبب مسلسل مناورة الملكة والذى عرض خلال الشهور الماضية.

 

وكشفت اللاعبة  نونا جابر ينداشفيلي ان العمل تناول قصة حياتها ، كما ان هناك بعض المغالطات فى القصة ، خاصة وان العمل أدعى انها لم تتنافس فى مباراه مع رجال . 

 

وطالب اللاعبة  نونا جابر ينداشفيلي شبكة نتفلكس بتعويض مادى ضخم وهو 5 مليون دولار ، بسبب الاضرار التى لحقت بها . 

 

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الجدير بالذكر ان مسلسل مناورة الملكة هو مسلسل دراما أمريكي قصير عُرض عبر الإنترنت عام 2020، مُستوحى من رواية والتر تيفيس عام 1983 التي تحمل نفس الاسم.

 

 

وقد  تولى سكوت فرانك الكتابة والإخراج ، وتبدأ أحداث  المسلسل من منتصف خمسينيات القرن العشرين وحتى ستينيات نفس القرن، وتدور القصة حول نابغة شطرنج يتيمة في مرحلة صعودها لتصبح أعظم لاعبة شطرنج في العالم بينما تعاني من عددٍ من المشاكل العاطفية وإدمان المخدرات والكحول.

 

عُرض مسلسل مناورة الملكة في 23 أكتوبر 2020،  بعد مرور أربعة أسابيع على عرضه، أصبح المسلسل القصير الأكثر مشاهدة على نتفليكس،  وقد نال استحسان النقاد لأداء أنيا تايلور في دور بيث هارمون وكذلك لأسلوب التصوير السينمائي والإنتاج.

 

 وقد تلقى المسلسل أيضًا ردود فعل إيجابية من مجتمع الشطرنج، ويُنسب إلى المسلسل الفضل في إعادة ظهور الاهتمام العام باللعبة

 

 

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