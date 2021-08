قبل طرحة على نتفلكس.. كل ما تريد معرفته عن The Power Of The Dog

8/28/2021 4:01:38 AM

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:01 ص 8/28/2021 4:01:38 AM

قررت الشركة المنتجة لفيلم The Power Of The Dog طرحه يوم 1 ديسمبر على منصة نتفلكس العالمية .

فيلم The Power Of The Dog تدور احداثه في إطار من الدراما، تدور الأحداث حول شقيقين يعيشان في مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، وسرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض مع زواج أحدهما.

فيلم The Power Of The Dog من بطولة بينديكت كامبرباتش ، كريستين دانست ، جيسي بليمونس ، توماسين ماكنزي ، كودي سميت ماكفي ، فرانسيس كونرو.

فيلم The Power Of The Dog من إخراج جين كامبيون و ﺗﺄﻟﻴﻒ: جين كامبيون ، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب توماس سافاج .

كواليس الفيلم :

كان من المقرر ان تلعب الفنانة إليزابيث موس دور روز ضمن أحداث فيلم The Power Of The Dog، ولكن اضطرت للانسحاب بسبب ازدحام جدول أعمالها فتم استبدالها بكريستين دانست.

كان من المفترض تقديم بول دانو لاحدى الشخصيات فى الفيلم ، ولكنه أنسحب في النهاية بسبب انشغاله بفيلم (The Batman).