عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل طرحة على نتفلكس.. كل ما تريد معرفته عن The Power Of The Dog

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

قررت الشركة المنتجة لفيلم The Power Of The Dog طرحه يوم 1 ديسمبر على منصة نتفلكس العالمية .

 

فيلم  The Power Of The Dog تدور احداثه في إطار من الدراما، تدور الأحداث حول شقيقين يعيشان في مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، وسرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبا ضد بعضهما البعض مع زواج أحدهما.

 

فيلم   The Power Of The Dog من بطولة بينديكت كامبرباتش ،  كريستين دانست ، جيسي بليمونس ، توماسين ماكنزي ،  كودي سميت ماكفي ، فرانسيس كونرو.

 

فيلم The Power Of The Dog  من إخراج جين كامبيون  و ﺗﺄﻟﻴﻒ: جين كامبيون ، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب   توماس سافاج .

«مدرسة الروابي للبنات» يثير غضب الأردنيين.. الألفاظ والملابس والتحرش يدفع مسلسل نتفلكس إلى قفص الاتهام.. مخرجة العمل تدافع

صائد جوائز المهرجانات.. 6 معلومات عن " عاش يا كابتن " بعد عرضه على نتفلكس

كواليس الفيلم : 

 

كان من المقرر ان تلعب الفنانة  إليزابيث موس دور روز ضمن أحداث فيلم The Power Of The Dog، ولكن اضطرت للانسحاب بسبب ازدحام جدول أعمالها فتم استبدالها بكريستين دانست.

 

كان من المفترض تقديم بول دانو لاحدى الشخصيات فى الفيلم ، ولكنه أنسحب في النهاية بسبب انشغاله بفيلم (The Batman).

 

بوستر الفيلم 

 

The Power Of The Dog فيلم The Power Of The Dog نتفلكس منصة نتفلكس منصة نتفلكس العالمية

ترشيحاتنا

الصين ترد على أمريكا بشأن تقرير منشأ كورونا

دعم كامل لتجديد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.. تفاصيل اجتماع بايدن وبينيت

تفاصيل كشف أثري لبقايا ضاحية سكنية وتجارية يونانية ورومانية في الإسكندرية

دعاء للميت قصير بعد صلاة الفجر.. يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

بالقانون.. ضوابط وآليات مزاولة مهنة التوليد.. وحبس وغرامة للمخالفين| تفاصيل

مجموعة جديدة.. جيب رانجلر 2021 باللون الوردي الفاقع| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

عمرو أديب يهاجم محمد رمضان بعد ازمة الدكتوراه .. لا هيكسب ولا يربح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ