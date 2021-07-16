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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صائد جوائز المهرجانات.. 6 معلومات عن " عاش يا كابتن " بعد عرضه على نتفلكس

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

اعلنت منصة نتفليكس عن عرض الفيلم التسجيلى المصري “عاش يا كابتن”  ليكون أول فيلم تسجيلي مصري يطرح على هذه المنصة الدولية.

 

وفى السطور التالية ترصد أبرز المعلومات عن فيلم عاش يا كابتن صائد الجوائز من المهرجانات المختلفة : 

 

 1- فيلم عاش يا كابتن تدور أحداثه فى  4 سنوات  حول رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

زبيبة وكابتن رمضان 

2- شهد فيلم عاش يا كابتن  وفاة الكابتن رمضان ، وقد تاثر مشاهدين الفيلم فى مختلف المهرجانات بهذا الحديث .

 

3- فيلم عاش يا كابتن" من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، ومشاركة في الإنتاج أنكا بیترسن وأنَا بولستر، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وتصحیح الألوان منحة مقدمة من شركة أندرومیدا فیلم، و هو إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك.

مشهد من العمل 

4 عرض فيلم عاش يا كابتن  فى أكثر من مهرجان دولى ، حيث شارك  مسابقة الأفلام الوثائقیة لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول ،  كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك "أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة" .

 

5- حصل فيلم عاش يا كابتن  على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فیلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا ،كما  حاز على جائزة أفضل إخراج من  مهرجان سيول الدولي لسينما الأطفال بكوريا الجنوبية ،كما حصد من مهرجان القاهرة السينمائى علةى  ثلاث جوائز وهم جائزة الهرم البرونزي، وجائزة إيزيس وجائزة الجمهور يوسف شريف رزق الله ، كما حصل على  جائزة أفضل فيلم تسجيلي في جوائز النقاد للأفلام العربية والتي ينظمها مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي ٢٠٢١ وقام بالتصويت ١٦٠ ناقد من ٦٣ بلد

 

6- بدأ عرض الفيلم الوثائقي الطويل "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، بسينما زاوية، منتصف يونيو الماضي .

 

بوستر العمل 

 

عاش يا كابتن فيلم عاش يا كابتن نتفلكس الكابتن رمضان مي زاید

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