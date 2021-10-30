مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يتألقان بحفل "صوت السينما" داخل قصر عابدين .. صور

وسط حضور جماهيري كبير ولافت، انطلقت مساء "الجمعة" أولى حفلات "صوت السينما" الذي تًقدمه "مجموعة MBC"، بالتعاون مع RMC، من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري.

وعلى مدار أكثر من ساعتين وفي أجواء من سحر التاريخ أتيحت الفرصة أمام عدة آلاف من المشاهدين لمُحاكاة أجواء الزمن الجميل والإستمتاع بتراث السينما المصرية الغني والعريق مع صوت النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي وأوركسترا القاهرة السيمفوني.

حيث إستمنع الحضور بالعديد ومن الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، ومنها "عشانك يا قمر" و"أهواك" لـ عبد الحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، وفيلم بنات اليوم، و"قلبي دليلي" لـ ليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و "الدنيا ريشة في هواه" لـ سعد عبد الوهاب من فيلم "علموني الحب"، "حاجة غريبة" لشادية وعبد الحليم من فيلم معبودة الجماهير، وغيرها العديد من الأغاني الأخرى الشهيرة والمميزة.

ونظراً للإقبال الجماهيري الكبير على حضور حفل "صوت السينما" تقرر إقامة حفل إضافي ثان اليوم "السبت" 30 أكتوبر على نفس نسق الحفل الأول.

يُذكر أن "صوت السينما" هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للإحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم