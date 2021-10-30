عاجل
إيطاليا ترفعُ حالة التأهب في صقلية مع وصول الإعصار "أبولو" إلى الجزيرة ما الذي يمكنك رؤيته في الموجات فوق الصوتية لمدة 5 أسابيع؟ نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي خبر x تريند ...هاشتاج سنة حلوة يا بيبو يتصدر تويتر ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يستفيد منها 160 متدربا

اليوم.. 4 دورات تدريبية ينظمها مركز سقارة للعاملين بالمحليات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم السبت  4 دورات تدريبية جديدة هى: أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا ، وأساسيات تطوير البرامج و التطبيقات الإلكترونية Programming Basics ، و برنامج Autocad للمهندسين بالادارات الهندسية و إدارات التخطيط و ادارة المشروعات ، اضافة الى دورة لغة انجليزية ،  فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى للوظائف القيادية للأسبوع الثانى على التوالى ، ويستفيد من هذه الدورات 160 متدربا من جميع المحافظات.

 

يأتي ذلك فى اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات بما ينعكس على تحسين و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد اللواء محمود شعراوى أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات ، موضحا أن التدريب يأتى فى قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيا ، و اكسابهم مهارات و مؤهلات جديدة ، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم ، و يتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهنى .

و أشار اللواء محمود شعراوى الى أن الدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة تساهم في تنفيذ رؤية مصر2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية موضحا أن هناك تغيرا ملحوظا شهدته الإدارة المحلية على مستوي القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها خلال الخطط التدريبية للمحليات وهو ما ظهر جليا في تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

 

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة الخميس الماضي  بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط و المتابعة و الرقابة ،  و ادارة المشروعات pmp  و استفاد من دورات الاسبوع الحالى عدد 94 متدرباً من جميع المحافظات .

اليوم دورات تدريبية مركز سقارة المحليات محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

موضوعات متعلقة

شعراوي: استرداد 8256 فدانا زراعيا بعد إزالة 2804 حالات تعد

بعد تطبيق منظومة النظافة.. التنمية المحلية: جنيهان فقط لمحدودي الدخل و10 جنيهات للمحال التجارية

ترشيحاتنا

صحيفة سعودية : الحكومة اللبنانية على شفا الإنهيار بعد قرار المملكة

أخبار التكنولوجيا|خبير يحذر من رسائل خطيرة منتشرة على واتساب.. "فيسبوك" Meta شركة تقنية اجتماعية

اخبار التعليم.. انتهاء أزمة تأخر تسليم كتب علوم ورياضيات 4 ابتدائي غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي لآثار جامعة عين شمس.. وبدء امتحانات أعمال السنة لتمريض القاهرة أول نوفمبر

تصفح الآن كتاب «القيم واحترام الآخر» المقرر على 4 ابتدائي.. من هنا

6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء للمنشآت السكنية

نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

القاهرة والإسكندرية الأبرز.. سقوط أمطار في عدة محافظات

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر.. تركي آل الشيخ يفتح النار علي جورج قرداحي

علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ