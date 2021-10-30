اليوم.. 4 دورات تدريبية ينظمها مركز سقارة للعاملين بالمحليات

يستفيد منها 160 متدربا

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم السبت 4 دورات تدريبية جديدة هى: أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا ، وأساسيات تطوير البرامج و التطبيقات الإلكترونية Programming Basics ، و برنامج Autocad للمهندسين بالادارات الهندسية و إدارات التخطيط و ادارة المشروعات ، اضافة الى دورة لغة انجليزية ، فيما تستمر دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقى للوظائف القيادية للأسبوع الثانى على التوالى ، ويستفيد من هذه الدورات 160 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك فى اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات بما ينعكس على تحسين و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات ، موضحا أن التدريب يأتى فى قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيا ، و اكسابهم مهارات و مؤهلات جديدة ، ويفتح آفاقا جديدة أمامهم ، و يتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهنى .

و أشار اللواء محمود شعراوى الى أن الدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة تساهم في تنفيذ رؤية مصر2030 والتى تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية موضحا أن هناك تغيرا ملحوظا شهدته الإدارة المحلية على مستوي القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والمراكز بالمحافظات بعد الدورات والبرامج التدريبية التي حصلوا عليها خلال الخطط التدريبية للمحليات وهو ما ظهر جليا في تنفيذ ومتابعة مشروعات البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة الخميس الماضي بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى أساسيات تحليل البيانات بإستخدام برنامج Spss ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط و المتابعة و الرقابة ، و ادارة المشروعات pmp و استفاد من دورات الاسبوع الحالى عدد 94 متدرباً من جميع المحافظات .