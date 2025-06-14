22 ألف مطبوع.. القبض على مدير مطبعة بدون ترخيص في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية "بدون تصريح".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر على 22 ألف مطبوع تجارى متنوع، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.