السبب غريب.. ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة أمام مسجد في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب بمحافظة دمياط.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من القائمة على النشر، مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب دون إصابتها حال إرتكازها على إحدى سيارات نقل الموتى أمام أحد المساجد بدائرة القسم.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لمروره بضائقة نفسية لوفاة والده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.