يبيص على الستات في البروفة من فتحة سرية.. القصة الكاملة لفعل صاحب محل العمرانية الفاضح.. هاتفه يحمل صورا عارية لأجساد فتيات وسيدات.. والنيابة اتهمته بهتك العرض

أصوات شجار وصراخ فتيات يصدر من أشهر محلات الملابس الحريمي بشارع فاطمة رشدي بمنطقة العمرانية لفت انتباه المارة الذين دخلوا المحل لاستطلاع الأمر، فشاهدوا فتاتين تتشاجران مع مالك المحل وردت إحداهما على سؤال أحد الاشخاص حول سبب الشجار قائلة: "البيه بيصور صاحبتي وهي في غرفة البروفة من فتحة سرية".

وسط تجمع المواطنين، وصلت شرطة النجدة التي اتصلت بها الفتاة المتضررة وتم إبلاغ قسم شرطة العمرانية وحضرت قوة أمنية ألقت القبض على الشاب مالك المحل، وتم اقتياده للقسم وهناك وضحت حقيقة الأمر.

بلاغ

تلقى الرائد إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهما داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهما وتصويرهما خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لتبديل الملابس.

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري بإشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبقيادة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صنع فتحة سرية في غرفة تبديل الملابس، حيث انتظر دخول الفتاة إلى البروفة ودخل إلى غرفة أخرى مجاورة للبروفة ونظر من تلك الفتحة عليها أثناء تغيير ملابسها حتى شاهدته صديقتها وانهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيا بشرطة النجدة التي حضرت وتحفظت عليه لحين وصول ضباط قسم العمرانية.

حيلة شيطانية

الحيلة الشيطانية التي لجأ إليها مالك محل ملابس العمرانية، لمشاهدة والتجسس على السيدات في غرفة تغيير الملابس، كشفتها فتاة أثناء تواجدها داخل المحل لشراء الملابس عندما دخلت صديقتها لغرفة "البروفة" لقياس الملابس الجديدة ولاحظت دخول صاحب المحل خلف ستار مجاورة لغرفة القياس وغيابه لفترة طويلة بالداخل وانتابها الشك في الأمر، وعندما نظرت خلف الستار فوجئت به ينظر من فتحة في جدار الغرفة عبر "فتحة سرية" صنعها المتهم في جدار الغرفة "الأبلكاش" وتبين أنه عندما تدخل فتاة لتبديل ملابسها وقياس أخرى يقوم بنزع "كيس بلاستيك" أخفى به الفتحة السرية ويتلصص عليهن، إضافة إلى قيامه بتصوير أجسادهن عبر الفتحة بكاميرا هاتفه.

صرخت الفتاة في صديقتها تحثها على سرعة ارتداء ملابسها والخروج من البروفة، بينما تشاجرت مع صاحب المحل بسبب أفعاله الخارجة، فما كان من صاحب المحل إلا نفي الواقعة، وقامت الفتاة بإبلاغ شرطة النجدة.

صور عارية على هاتف المتهم

فحصت قوات الشرطة هاتف المتهم والذي تبين احتواؤه على عشرات من الصور العارية وشبه العارية لأجساد فتيات وسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لتبديل الملابس داخل المحل، وكشف الفحص الفني للصور أنها لا تظهر وجوه الفتيات وإنما أجسادهن فقط، حيث إن الثقب الذي صنعه المتهم في منتصف جدار الغرفة ولم تستطع كاميرا هاتفه التي يوجهها عبر الثقب من التقاط إلا صور لأجساد الفتيات فقط دون وجوههن.

وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتحفظ على الهاتف المحمول وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

هتك عرض

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة له تهمة هتك العرض، وقررت تحريز هاتفه وإرساله للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه وتفريغه وبيان ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو صورها المتهم لضحاياه خلال الفترة الماضية.