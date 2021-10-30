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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"محمد محمود" يقود شباب الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري الجمهورية اليوم

صدى البلد

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم السبت مع ضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل «أهلي2001» مباراة اليوم وهو يسعى بقوة للعودة لطريق الانتصارات مجددًا، بعدما تعادل بهدف لمثله في المباراة السابقة خارج ملعبه، أمام المقاولون العرب، وذلك في إطار سعيه للحفاظ علي لقب البطولة الذي يحمله من الموسم الماضي، ويقود فريق شباب الأهلي في تلك المباراة محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول.

وجمع فريق «أهلي 2001» في رصيده ١٠ نقاط، يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب، بعدما فاز في ٣ مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على حساب الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، مسجلًا ١٣هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي 2001» كل من عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال ومحمد السيد إخصائي التدليك.

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب الأهلي بمدينة نصر دوري الجمهورية للشباب محمد محمود المقاولون العرب

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