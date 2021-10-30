افتتاح قمة العشرين.. وملك السعودية يتعهد بدعم استقرار أسواق الطاقة

افتتحت قمة مجموعة العشرين في روما، اليوم السبت، ورحب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، برؤساء دول المجموعة، في أول قمة لهم بحضور شخصي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة ستواصل دعم استقرار وتوازن أسواق النفط، كما أنها تدعم جهود إمداد العالم بالطاقة النظيفة.

وقال الملك سلمان، إن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من جائحة كوفيد-19 وإن البلدان منخفضة الدخل لا تزال تكافح لتوفير اللقاحات لشعوبها.

وبدأت القمة بالتقاط صورة لرؤساء الدول والحكومات مع العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وعادة ما يلتقط قادة مجموعة العشرين «صورة عائلية» في بداية قمتهم السنوية. لكن هذا العام انضم إليهم أطباء وممرضات ومسعفون على المنصة حيث قام السياسيون بالتصفيق لهم.

ووقف العاملون، الذين ارتدى بعضهم معاطف المختبرات البيضاء، فيما ارتدى آخرون الزي العاكس للمسعفين، جنباً إلى جنب مع القادة.

وكانت إيطاليا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين هذا العام، واحدة من أكثر الدول تضرراً من الوباء في أوروبا العام الماضي.