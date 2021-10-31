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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسهو فى الصلاة كثيرا وأنسى سجود السهو أيضا.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

أسهو فى الصلاة كثيرا
أسهو فى الصلاة كثيرا وأنسى سجود السهو أيضا.. فماذا أفعل

أحيانًا يتكرر السهو في نفس الصلاة، كما أنني أنسى سجود السهو أيضًا، فماذا أفعل؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال الدكتور مجدى عاشور ردا على السؤال: إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن تكرار السهو من المصلي في الصلاة لا يسجد له إلا سجدتين.
 
وأضاف مستشار مفتى الجمهورية أن الفقهاء اختلفوا في حكم من سها عن سجود السهو وسلم انصرف من الصلاة: فذهب الحنفية إلى أنه إن سلم ناسيًا السهو سجد ما دام في المسجد؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد، وأما إذا كان يصلي في غير المسجد فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو.         

                    
وتابع أمين الفتوى أن المالكية ذهبوا إلى أن من نسي السجود قبل السلام -وهو الذي يكون بسبب النقص في الصلاة- فعليه الإتيان به إذا لم يخرج من المسجد أو لم يَطُلْ الوقت وهو في مكانه أو بجواره، وأما السجود الذي يكون بعد السلام –وهو الذي يكون بسبب وقوع الزيادة في الصلاة- فإنهم قد ذهبوا إلى عدم سقوطه وإن طال الزمان لسنين، وسواء تركه عمدًا أو نسيانًا.  


أشار إلى أن الشافعيَّة أسقطوا سجود السهو بالسلام من الصلاة؛ لأنهم يرون أن السجود قبل السلام، في حين ذهب الحنابلة إلى سقوط السهو إذا طال الفصل أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد.


وأكد مجدي عاشور أن الأيسر على السائل هو تقليد مذهب الشافعيَّة لقطع الوسوسة وسقوط المطالبة عنه، ولا شيء حينئذٍ على المصلي.

 

كيفية التغلب على السهو وعدم التركيز في الصلاة

أكد الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن عدم التركيز في الصلاة يكون بسبب انشغال الانسان بأمور دنياوية أو بالمشاكل الشخصية لذا لتفادى هذه المشكلة يجب على الفرد بل الصلاة أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويترك اأمور الدنياوية جانبا ونستشعر في داخلنا أننا نقف في حضرة الله بحانه وتعالى أن ما نفكر فيه الله مطلع عليه.    

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وأضاف من خلال رده على سؤال حول:" كيفية عدم التركيز والسهو في الصلاة " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الانسان لابد وان يتذكر عندما يفكر في مشكلة أثناء صلاته أن الله الذي يقف امامه هو الوحيد القادر على حل هذه المشكلة فالأولى أن يوجه بقلبه وجوارحه الى الله سبحانه وتعالى ويسأله التوفيق والسداد في كل ما يواجهه من مشكلات في حياته .

 

أمور تساعدك على التركيز في الصلاة

1- تقديمِ السننِ على الفرائضِ؛ ففيها من اللطائفِ والفوائدِ الشيءَ الكثيرَ، ذلك أنّ النفسَ البشريةَ تتعلقُ بأمورِ الدنيا وأسبابها، فيبتعدُ القلبُ ويذهبُ الخشوعُ في الصلاةِ، فإذا قدَّم المسلمُ السننَ على الفريضةِ فإن النفسَ تأنسُ بالعبادةِ، وتتكيّفُ بالخشوعِ، فيدخلُ في الفريضةِ بحالةٍ أفضل ممّا لو دخلَ الفريضةَ من غير تقديمِ السُنّةِ.

2-  أجمعَ العلماءُ على أنّ ما يساعدُ المسلمَ على الخشوعِ في الصلاةِ والخضوعِ للهِ عز وجلَّ غضُّ البصرِ عما يُلهي، وكراهةُ الالتفاتِ ورفعُ البصرِ إلى السماءِ، فيُستحَبُّ للمصلي أن ينظرَ إلى موضعِ سجودهِ إن كان قائمًا، والنظرُ إلى قدميهِ أثناءَ ركوعهِ، وفي حالِ سجودهِ إلى أرنبةِ أنفهِ، وفي حالِ تشهُّدهِ يُستحبُّ النَّظرُ إلى حِجرهِ.

3- العلم أنّ ليس له من الصلاة التي يُصلّيها إلا ما حضر فيها قلبه، وممّا يُعين المسلم على استحضار الخشوع في الصلاة معرفة كيفيّة صلاة النبي -عليه الصّلاة والسّلام-؛ حيث كان إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى موضع سجوده. 

4- وللمسلم معرفة أحوال السلف الصالح من الصحابة -رضوان الله عليهم- وخشوعهم في صلاتهم؛ لأنّ ذلك يزيد من حبّه صلاته وخشوعه، فهم يعبدون الله عز وجل كأنّهم يرونه، وهو أعلى وأعظم درجات الإحسان في العبادة.

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