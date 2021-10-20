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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يوجد دعاء يمنع السهو في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

هل يوجد دعاء يمنع
هل يوجد دعاء يمنع السهو في الصلاة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالامضمونه: “ما الدعاء الذى أقوله قبل الصلاة كي لا أسهو فيها؟”.

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال : إنه لم يرد في الكتاب أو السنة دعاء معينا يساعد على التركيز وعدم السهو في الصلاة.

 

وأشار أحمد ممدوح إلى أنه يمكن للشخص أن يقول هذا الدعاء “اللهم اجعل قلبي مقبلا عليك واجعلنى لا ألاحظ إلا أنت، وأعوذ بك يارب من الشياطين، ومن خطرات الشياطين.. اللهم أعني على الخشوع فى الصلاة” وهكذا.

 

علاج السرحان والسهو أثناء الصلاة

علاج السرحان في الصلاة .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدر الإفتاء المصرية. وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن انشغال المُصلي بأفكار أو وساوس شيطانية، عادة ما تودي به إلى السهو والحرمان من الخشوع في الصلاة.

 

وقال إنها لو كانت هذه الوسوسة من الشيطان وليست حديث نفس، فإنها ستزول مباشرة بمجرد الاستعاذة بالله، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الوسوسة حديث نفس فستظل تراود المصلي عن صلاته، لذا على الإنسان أن يعود نفسه على الانشغال بما يتلو من قرآن وذكر في الصلاة، ويستعين على ذلك بالتركيز وتقطيع الآيات والوقوف عند رأس كل آية، وكذلك في التسبيح بالركوع والسجود، فهذا يساعد على الخشوع، وأيضًا عدم الدخول في الصلاة وقلبه منشغل بأمر من أمور الدنيا.

 

وأجاب الشيخ محمد وسام عن سؤال يقول صاحبه: "تأتيني أفكار أثناء الصلاة تلهيني عنها، وتجعلني أسهو كثيرًا، وأستعيذ بالله من الشيطان، لكن تلك الأفكار تظل تراودني؟"، موضحا أنه على المُصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في حال راودته الوساوس الشيطانية، ويكمل صلاته ، ولا يلتفت لمثل هذه الوسوسة".

 

كيفية التخلص من السهو في الصلاة

 

قال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

 

وأوضح «فخر»، خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهوا، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حُكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

 

وأضاف: "ثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها، وثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى".

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هل يوجد دعاء يمنع السهو في الصلاة؟.. الإفتاء توضح

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