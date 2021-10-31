بحضور وزير التموين.. اقتصادية النواب تناقش منظومة بيع الخبز المدعم اليوم

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اجتماعا اليوم الاحد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأتزان) وتنميطها" الموقع بتاريخ 28/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

وتناقش اللجنة الاقتصادية بالمجلس ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية ، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات ، وكيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية ، وخطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين ، وخطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية. وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية و تطوير منظومة التجارة الداخلية و ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.