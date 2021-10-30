هزيمة آبي أحمد.. تعليق جديد من أمريكا عن الأوضاع في تيجراي الإثيوبية

أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن قلقها البالغ جراء تمدد المعارك في إقليم تيجراي بشمال أثيوبيا.

ودعت الخارجية الأمريكية، جبهة تحرير شعب تيجراي للانسحاب من إقليمي أمهرة وعفار ووقف تقدمها في مدينتي ديسي وكمبولتشا.

وفي هزيمة ثقيلة حلت بقوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ذكرت صحف دولية، إنه جرى اليوم انسحاب القوات الإثيوبية من مدينة ديسي الاستراتيجية في جنوب إقليم تيجراي، بعدما فشلت في التمركز ضد قوات الإقليم.

وقالت قوات تيجراي اليوم السبت، إنها استولت على بلدة ديسي الاستراتيجية في منطقة أمهرة بإثيوبيا حيث فر عشرات الآلاف من عرقية الأمهرة من تصعيد القتال.

وقال جيتاشيو ريدا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لرويترز من مكان لم يكشف عنه، إن المقاتلين دفعوا القوات الحكومية الإثيوبية للفرار من ديسي وتوجهوا صوب بلدة كومبولتشا.



وأضاف إن قوات تيجراي أسرت العديد من الجنود الإثيوبيين.



ولم يرد ليجيسي تولو ، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ، على الفور على طلبات للتعليق.

قال مدير مدرسة في ديسي إنه رأى جنودا إثيوبيين ينسحبون من البلدة صباح السبت باتجاه كومبولتشا وأن الاتصال مع السلطة في أنحاء المدينة انقطع منذ أمس الجمعة.



وذكر شاهد عيان آخر في ديسي إن البلدة لم يعد بها أي تواجد للجيش الاتحادي .



ويعد الاستيلاء على ديسي مكسبًا استراتيجيًا لمقاتلي التيجراي ضد قوات الحكومة المركزية التي تحاول طردهم من منطقة أمهرة.



وتقع البلدة الكبيرة على بعد 385 كيلومترا (240 ميلا) من العاصمة أديس أبابا ، وهي أقصى الجنوب في أمهرة الذي وصلت إليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ دخولها المنطقة في يوليو .

