أجندة مزدحمة بـ طلبات الإحاطة في انتظار إسكان النواب هذا الأسبوع

تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة ، عدد من طلبات الإحاطة حيث تناقش في إجتماعها الأحد ، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن تضرر أهالي سكان مناطق شرمساح والزعانرة وأرض الشونة بمركز الزرقاء بمحافظة دمياط من عدم توصيل الصرف الصحي لهذه المناطق، بسبب الاضرار التي وقعت عليهم نتيجة أعمال ازدواج طريق دمياط / المنصورة.



وتناقش أيضا طلب الإحاطة القدم من النائب أبو العباس فرحات تركي، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالعديد من المناطق بقرى ريف دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة القدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن:



عدم وجود خدمة الصرف الصحي بمنطقة أهالي عزبة الموظفين – كوبري ابيس بمحافظة الإسكندرية.



عدم البدء في انشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ابيس الأولى بمحافظة الإسكندرية.



كما تناقش اللجنة طلب إحاطة يونس عبدالرازق فرج، بشأن عدم انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من اعمالها بقرية الشرقي - بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ، رغم إنهاء أعمال الخطوط الفرعية والرئيسية منذ أكثر من 5 سنوات.

كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الإثنين القادم ، طلب الإحاطة القدم من النائب محمد العماري، بشأن عدم تحرير عقود للعمالة اليومية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر.



وطلب الإحاطة القدم من النائب محمود حمدي أبو الخير، بشأن:



عدم ادراج بعض النجوع بمركز البلينا ضمن مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، وعدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوصيل خطوط المياه، بقرى مركز البلينا – بمحافظة سوهاج.



كما تناقش طلب الإحاطة القدم من النائب ، محمد رجب عبدالعظيم، بشأن عدم تشغيل مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء منها منذ عدة أعوام ومتوقفة حتى الان بقرى مركز بنى سويف.



وطلب الإحاطة القدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن استغاثة أهالي دمرو وكفر دمرو وشبرا نبات مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من المغالاة في تقدير مقايسات عدادات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الثلاثاء القادم طلب الإحاطة القدم من النائب هشام حسين محمد، بشأن قيام شركة اعمار مصر بتسويق مشروع (كايرو جيت) بمدينة أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، دون الالتزام بتنفيذ نسبة الـ 30% من حجم المشروع كحد أدني، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.



وطلب الإحاطة القدم من النائب حسام المندوه، بشأن عدم الانتهاء من اعمال الصرف الصحي بكفر طهرمس ــــ بولاق الدكرور، بمحافظ الجيزة.



وطلب الإحاطة القدم من النائب نرمين بدراوي، بشأن عدم ادراج المناطق المحرومة من الصرف الصحي بقرية شبرمنت مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ضمن الخطة المقررة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي.