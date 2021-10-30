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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيساف لـ صدى البلد : تلقيت ردود فعل رائعة على أغنية قلبها

ايساف
ايساف

عبّر الفنان إيساف، عن سعادته بردود الفعل على أغنيته الجديدة “قلبها” التي طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على “اليوتيوب”.

قال إيساف، في تصريح لـ “صدى البلد”: “سعيد بطرح أغنيتي الجديدة قلبها، فالأغنية مختلفة وجديدة وعملت عليها بشكل محترف، وتلقيت العديد من ردود الأفعال الرائعة عليها، ومن المقرر ان اقوم بطرح عدد أخر من الأغاني خلال الفترة المقبلة".

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تقول كلمات الأغنية: “كان نفسى فعلا أحبها .. ده أنا أغلى حاجه عندها .. بتتعب عشاني ومستعدة .. تتعبلى باقى عمرها .. بزعلها وهى بتنسالى .. ومن جواها صفيالى .. كل ده وأنا بنسى بيها .. واحده كنت بحبها”.

قلبها منها اتسرق .. راح لحد ملوش أمان .. أنا لو تمثال كان نطق ..  ده أنا لو حجر كان لان .. كل ده ومستحمله .. ومهتمه بيا ومكمله .. وأنا لسه ليه بحن لواحده ..  كانت فيا مهمله".

"قلبها" كلمات رمضان محمد وألحان محمد جمال وتوزيع محمود صبري وإخراج أحمد جيلاني.

 

إيساف الفنان إيساف قلبها رمضان محمد محمد جمال أحمد جيلاني

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