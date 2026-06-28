خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب

أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور ، حرص المحافظة على توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمدرسة بئر العبد الثانوية بنات، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأشاد المحافظ - خلال الجولة - بجهود تأمين اللجان و الحفاظ على انتظام العملية الامتحانية، كما التقى بالمراقبين و استمع إلى آرائهم بشأن سير الامتحانات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط و التعليمات المنظمة للامتحانات.

واطمأن المحافظ على الطلاب قبل دخولهم اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وتبادل الحديث مع أولياء الأمور المتواجدين خارج المدرسة..مشيرا إلي أنه جري تجهيز و إعداد اللجان الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر.