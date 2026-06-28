قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.45%
الجيش الباكستاني: مقتل و إصابة 4 مسلحين إثر إحباط هجوم استهدف معسكرا في كراتشي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
"لصق السماعات بالتيشيرتات والمناديل والأكواب الحرارية"..أحدث أساليب غشاشي الثانوية العامة
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ساهرا في المنصورة
ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا
وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور
خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب
تاجر عملة.. الداخلية تضبط قضية غسل 100 مليون جنيه
البلطي بـ 72 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الأسواق
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة إيران ولا يجب أن يتدخل أحد في ذلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
أ ش أ

أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور ، حرص المحافظة على توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمدرسة بئر العبد الثانوية بنات، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأشاد المحافظ - خلال الجولة - بجهود تأمين اللجان و الحفاظ على انتظام العملية الامتحانية، كما التقى بالمراقبين و استمع إلى آرائهم بشأن سير الامتحانات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط و التعليمات المنظمة للامتحانات.

واطمأن المحافظ على الطلاب قبل دخولهم اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وتبادل الحديث مع أولياء الأمور المتواجدين خارج المدرسة..مشيرا إلي أنه جري تجهيز و إعداد اللجان الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر.

محافظ شمال سيناء خالد مجاور الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

متهم

القبض على شخص يدير مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

أرشيفية

4 يوليو| تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه في السيدة زينب

الطفلة تيا

اليوم.. محاكمة المتهمين بواقعة سقوط تيا بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد