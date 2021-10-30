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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ينتمي إليها الشاعر فؤاد حداد .. أساطير تاريخية لعائلة «أسود» السورية| نوستالجيا

الشاعر الراحل فؤاد
الشاعر الراحل فؤاد حداد

أربعة وتسعون عاما مرت على ميلاد المدافع الثائر عن القضية الفلسطينية في منتصف القرن الماضي، الشاعر الشجاع فؤاد حداد صاحب الأصول المختلطة من لبنان إلى سوريا حتى ولد في مصر، لتشكل فلسطين قضيته التي قاتل في الدفاع عنها.

ينتمي الشاعر الراحل فؤاد حداد (28 أكتوبر 1927 - 1985) إلى عائلة الأسود الشهيرة في سوريا، واسمه بالكامل فؤاد سليم أمين حداد، والده لبناني لأسرة مسيحية بروتستانتية،  وأم مصرية من أصول سورية فهي وافدة من بلاد الشام وتنتمى عن أبيها لعائلة "أسود" الشهيرة في دمشق، وعن والدتها لعائلة بولاد من حلب.

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عائلة أسود

يتتبع  «صدى البلد» تاريخ عائلات أسود الشهيرة التي ينتمي إليها الشاعر فؤاد حداد، وهي عائلة سورية ترجع أصولها إلى حوران، على وجه الخص إلى “بني سركيس الخوري”، والجد الأكبر “إبراهيم بن جرجس بن سركيس الخوري”.

وأُطلق على العائلة لقب أسود نظرا لأن الجد إبراهيم كان ذو لون بشرة قاتم شديد السواد، وعاش في بعلبك ثم طرابلس وذلك بعد الفتح العثماني، وفي أوائل القرن 17، تقرب إبراهيم للحكام وانتقل إلى طرابلس، فيما كان إخوته في جبيل، وبحسب الصفحة الرسمية لـ “عائلة أسود”، فقد أوضح المسئول أن هذه الرحلة تبدو منطقية نظرا لوجود أكبر تجمع لعائلة أسود في حماة القريبة من طرابلس.

أسود في السودان

من جانبه أوضح “بشار أسود” من العائلة نفسها الرواية التي يعرفها عن العائلة، وتوارث عن والده وشقيقه، ويقول أن الأصول تبدأ من آل دينار في “الفاشر” في دارفور بالسودان.

ويتابع: “جدنا كان ضابط في جيش محمد علي باشا ثم جيش إبراهيم باشا، وثار ضد الإنجليز في السودان وللتخلص منه تم إرساله على رأس حملة إبراهيم باشا لغزو بلاد الشام، وتزوج فتاة من عكا وإستقر في فلسطين أنجب ولد وإبنة”.

وعمل  ابنه جزارا وفي أحد الأيام هجم على بيته 3 رجال فهربت شقيقته وقتل الرجال الثلاث، وخوفا من الثأر هربا معا إلى “درعا”، وفتح دكان ملحمة الموجود حتى الآن، وكان له ابن أسمرا تزوج من بيضاء وبهذا تغير لون الاحفاد للبشرة البيضاء.

حوران اللبنانية

رواية إياد أسود مختلفة، إذ يوضح أن تاريخ عائلة أسود يرجع إلى حوران، وروت له جدته لأمه أن الجد الأكبر لعائلة أسود ترجع إلى المهاجرين من جنوب لبنان لحوران، وكنت النساء تنعي حظها بانتمائها لهذه العائلة ويرددوا أمثال شعبية للسخرية منها .
 

أما بالنسبة لتسمية العائلة بأسود ترجع للسودان التي جاء منها الجد الأكبر ثم لون البشرة التي اختلفت في الجيل الثاني من الأبناء.

 

عائلة أسود في مصر

من جانبه أوضح العميد عاطف أسود أن تاريخ عائلة أسود يرجع إلى شبه الجزيرة العربية وانتقل إلى كل الدول العربية بالفتوحات الإسلامية، مرورا من السعودية الى سوريا والعراق والأردن وفلسطين ومصر وشمال افريقيا، وعائلة أسود المصرية تنحدر إلى الجد الأكبر هو الإمام زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على بن أبى طالب.

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