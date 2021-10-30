على أنغام وياه.. الهضبة يحتضن سمية الخشاب | فيديو

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو جمعها، بالهضبة عمرو دياب، خلال إحياء الأخير حفلاً في دبي، على هامش فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020".



وظهر الهضبة في الفيديو وهو يحتضن سمية الخشاب، وسط حالة من البهجة جمعتهما وهما يرقصان ويغنيان سويا مع أصدقائهما، على أنغام أغنية وياه، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر ان النجم عمرو دياب، احيا حفلًا غنائيًا مساء اليوم السبت، بحديقة اليوبيل في معرض إكسبو 2020 دبي.



وشاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.