مبروك يا حبيبي.. حمدى فتحي يهنئ رامي ربيعة بخطوبته

احتفل رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، امس الجمعة بخطوبته وذلك قبل مباراة البنك الأهلي التي يخوضها الفريق الأحمر غدا الاحد ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.



ونشر حمدى فتحي لاعب الفريق صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لرامي ربيعة خلال احتفاله بخطوبته وعلق قائلا "مبروك يا حبيبي وعقبال الليلة الكبيرة".



ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء غدا الأحد المقبل على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.