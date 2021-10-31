أول تعليق من وليد عرفات عقب توليه رئاسة سموحة : لا مساس بفريق الكرة

قال وليد عرفات، الرئيس الجديد لنادي سموحة ، إنه سعيد بثقة الجمعية العمومية التي جعلته يتولى رئاسة نادي، خلفا للمهندس فرج عامر.

وأضاف وليد عرفات، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، لم أنشغل بما حدث قبل الانتخابات من صراعات وحملت كانت تركز فقط، على معرفة احتياجات الأعضاء".

وأكد :" لم ننجر لأى شئ في كواليس انتخابات نادي سموحة، وكان هدفنا معرفة احتياجات الأعضاء، ونتمنى أن نكون جديرين بهذه الثقة".

وأردف:" لا توجد أية أزمات بشأن انتخابات نادي سموحة السكندري، أو نتيجة هذه الانتخابات، والانتخابات تمت بشكل رسمي رغم اعتراض البعض ومحاولة عرقلتها".

وتابع:" لو لم أتواجد في قائمة انتخابات نادي سموحة لدعمت محمد مجاهد رئيسا للنادي، وهدفنا هو المحافظة على نتائج فريق الكرة وخدمة الأعضاء، وسياستي تعتمد على إنجاز كل شئ بأقل التكاليف، ولامساس بفريق الكرة والجهاز الفني مستمر كما هو دون تغييرات".

https://www.youtube.com/watch?v=IlngI8-AoBk

https://www.youtube.com/watch?v=QsVzYvR88lQ