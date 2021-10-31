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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد معركة شرسة بين كلب ولبؤة.. ورد فعل صادم منها|فيديو

معركة بين كلب ولبؤة
معركة بين كلب ولبؤة

انتشر مقطع فيديو مثير للدهشة على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق صراع قوي بين كلب ولبؤة، مما اضطرها للفرار بعيدا.



وثق مقطع فيديو لحظة لا تصدق انتصر فيها كلب على لبؤة مما دفعها للفرار بعيدًا في خوف.

 

يظهر في المقطع كلبا يركض بـ نباح قوي على اللبؤة، ليس ذلك فحسب، بل هاجم الكلب أيضًا اللبؤة التي هددته بمخالبها، مما اضطرها للفرار بعد الهجوم.

 

التقط الفيديو أحد رواد رحلات السفاري IFS Susanta Nanda، وقام بنشره على حسابه الشخصي في تويتر، وتداوله المستخدمين على نطاق واسع منذ ذلك الحين. 
 

في الفيديو يظهر الكلب موجهًا نباحًا قويًا باتجاه اللبؤة، التي حاولت أن تهدده باقترابها منه لكنه كان شجاعًا بما يكفي ليركض نحوها ويهجم عليها رغم رفعها لمخالبها.

 

لكن رغم ذلك انتصر الكلب في المعركة الشرسة، وهريت اللبؤة مذعورة منه.

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