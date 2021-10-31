منظمة الصحة العالمية تحذر من وباء جديد لا يمكن السيطرة عليه

حذر المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية «تيدروس أدهانوم جيبريسوس» من احتمال ظهور فيروس جديد "في مرحلة ما" لا يمكن احتوائه ودعا إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية في ظل التفشي الجديد لمتحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد.

خلال اجتماع لوزراء الصحة والمالية في مجموعة العشرين قال جيبريسوس محذرًا: "إنه أمر مؤكد بيولوجيّا أنه في مرحلة ما، سيظهر فيروس آخر لا يمكننا احتوائه".

كما حث رئيس منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي على التعلم من الوباء الحالي من أجل الاستعداد للوباء التالي.

وأوضح جيبريسوس أنه من أجل تحقيق ذلك يحتاج العالم إلى "منظمة الصحة العالمية المعززة والتمكينية والتمويل المستدام".

وهي آلية مالية جديدة لضمان الاستجابة السريعة للأوبئة من خلال توفير الاختبارات، اللقاحات، والعلاج.

ولهذه الغاية، حث البلدان على دعم إنشاء مجلس تمويل التهديدات الصحية والتوقيع على اتفاقية دولية ملزمة قانونًا بشأن التأهب للوباء والاستجابة له.