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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم ونجمات الفن في اليوم الثاني من حفلات "صوت السينما" بقصر عابدين

إلهام شاهين وليلى
إلهام شاهين وليلى علوي

بحضور نُخبة من نجوم الفن والإعلام، ووسط حضور جماهيري كبير وراق، انطلقت مساء "السبت" ثانى حفلات "صوت السينما" الذي تًقدمه "مجموعة MBC"، بالتعاون مع إحدى الشركات، من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري.

حيث انضم النجوم ليلي علوي، وإلهام شاهين، وسوسن بدر، وهاني مهني، ونور، وإدوارد، ودينا فؤاد، وأنوشكا، وسامية الطرابلسي، وأحمد تهامي، وسهير جودة وآخرين، إلي الجمهور الضخم الذي إستمتع بفقرات حفل "صوت السينما" وسط أجواء من السحر الفني الممزوج بعراقة السينما المصرية الخالدة، ومع صوت النجم مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم وبمُصاحبة المايسترو ناير ناجي وأوركسترا القاهرة السيمفوني.

 استمتع الحضور بالعديد ومن الأغاني التي تم تقديمها بتوزيع أوركسترالي جديد، ومنها "عشانك يا قمر" و"أهواك" لـ عبد الحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، وفيلم بنات اليوم، و"قلبي دليلي" لـ ليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و "الدنيا ريشة في هواه" لـ سعد عبد الوهاب من فيلم "علموني الحب"، و"أنا لسه صغيرة" من فيلم صغيرة على الحب، و"حاجة غريبة" لشادية وعبد الحليم من فيلم معبودة الجماهير، وغيرها العديد من الأغاني الأخري الشهيرة والمميزة.

يُذكر أن "صوت السينما" هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للإحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وستُقام داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

وكانت "مجموعة MBC" سبق وأقامت في مصر حفلات لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ بالتعاون مع شركة RMC على المسرح بتقنية الهولوجرام، وحققت الحفلات نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً.

صوت السينما نجوم الفن قصر عابدين حفل صوت السينما مدحت صالح

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