الإعلان عن ملامح حفل "صوت السينما" بتوقيع مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

أقامت شركة "RMC" للاستشارات والتسويق ومجموعة قنوات MBC مؤتمرا صحفيا قبل إطلاق حفل "صوت السينما" للإعلان عن ملامح وتفاصيل الحفل، بحضور الفنان مدحت صالح والمطربة ريهام عبد الحكيم والمايسترو ناير ناجي.

وشهد المؤتمر الإعلان عن طرح يوم إضافي للحفل بعد نفاذ مقاعد اليوم الأول ليستمر الحفل على مدار يومين 29 و30 أكتوبر الحالي، حيث من المقرر إقامته بقصر عابدين.

وأشاد النجم مدحت صالح بفكرة حفل "صوت السينما" وتقديم أشهر أغاني الأفلام المصرية التي طالما لاقت أعجابا ومتابعة من جماهير الوطن العربي لأشهر الفنانين في السينما المصرية من خلال إعادة توزيع الأغاني من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني في مزج جميل بين الأصوات المصرية المبدعة والموسيقى الكلاسيكية الأصيلة.

ريهام عبد الحكيم

كما أعرب كلاً من المايسترو ناير ناجي والمطربة ريهام عبد الحكيم عن سعادتهما بالمشاركة في هذا الحفل الكبير من خلال إعادة توزيع الأغاني بتوزيع خاص لأوركسترا القاهرة السيمفوني في عودة للموسيقى والفن الجميل الأصيل.

وأضاف ناير ناجي أنه من بين قائمة الأغاني المتوقع غناءها بالحفل "عشانك يا قمر" (عبد الحليم حافظ) من فيلم أيام وليالي، و"قلبي دليلي" (ليلى مراد) من فيلم "قلبي دليلي"، و "الدنيا ريشة في هواه" (سعد عبد الوهاب) من فيلم "علموني الحب".

من جانبه أعرب عماد الصليبي مدير الفعاليات وممثل MBC"، عن سعادته بإقامة هذا الحفل الضخم وبمشاركة كبار الفنانين، وأنه طالما أخذت مجموعة MBC على عاتقها تقديم كل ما هو جديد وطرح الأفكار المبتكرة التي تلقى نجاحاً وإقبالا كبيراً من الجماهير.

حفلات فنية

من جانبه قال أحمد عبيد رئيس مجلس إدارة شركة RMC:" نستعد لإطلاق حفل ضخم يعد الأول من نوعه، ونسعى من خلال تنظيم وإقامة الحفلات الفنية في مصر للتركيز على الفن الأصيل ودور مصر كمركز للفنون في المنطقة، والعمل على الترويج للسياحة الفنية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر".

وأوضح أن الحفلات الفنية في مصر كانت منذ القدم سببا رئيسيا لقدوم السياحة العربية إلى مصر، مضيفا: "نحن نريد أن تصبح الفنون بأنواعها المختلفة مكون أساسي من مكونات السياحة في مصر وأحد عوامل الترويج السياحي في الفترة القادمة، فنحن نمتلك أعظم الفنانين والموسيقيين وكذلك لدينا التكنولوجيا الحديثة والمبهرة في الصوت والإضاءة للحفلات، إضافة إلى ما نملكه من تراث تاريخي وحضاري مثل قصر عابدين وغيرة الكثير من الأماكن التاريخية العريقة التي تضفي جو الأصالة لجمهور الحفل.

ويعد قصر عابدين تحفة فنية تاريخية نادرة، وشهد العديد من الأحداث التاريخية المهمة، وهو أحد أهم الأبنية العريقة وأشهر القصور المصرية الشاهدة على تاريخ مصر الحديث.

حفل "صوت السينما"

حفل "صوت السينما"

حفل "صوت السينما"

حفل "صوت السينما"

حفل "صوت السينما"

حفل "صوت السينما"

حفل "صوت السينما"