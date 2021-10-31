محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة القصابى الرسمية لغات بسيدى سالم.. صور

بتكلفة 9.5 مليون جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأحد، مدرسة القصابى الرسمية لغات، بقرية القصابى، بمركز سيدى سالم، بتكلفة 9 ملايين و495 ألف جنيه، على مساحة 3764 متراً مربعاً وتضم 14 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن البحيري، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وخالد البربري، وكيل المديرية، والمهندس وفائي الشناوى، مدير المشروعات، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعدة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية.

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