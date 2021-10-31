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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تمتلك القلب السليم.. ياسمين الحصري تجيب

صدى البلد

قالت ياسمين الحصري، الشهيرة بـ"ياسمين الخيام"، إن القلب السليم الذي لا يحمل الغل أو الحقد أوالكراهية أو شرك أو غربة عن طريق الله عز وجل، فيكون هذا هو القلب النقي والمتوكل علي الله والذي يأخذ بالاسباب ويشتعل بالبهجة والنور والاشراق.


 

وأضافت "الحصري"، خلال حوارها ببرنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سى بى سى"، أنه يجب علي كل إنسان أن يتسم بقلب لديه علم ويقين أن الله عز وجل يقدم الخير لجميع عباده في كل أمور حياتهم.

وأشارت الحصري، إلى أن مفتاح القلب السليم أن يمتلك الشخص صفاء وذكر الله عز وجل والدعاء والتقرب إلى الله، وأضافت أن القلب لم يكن عضلة تضخ الدم في الشرايين فقط، بل انه يحتوي علي أكثر ٤٠٠٠ شريان يضخ للعقل.

وأكدت الحصري أنه يجب علي كل شخص أن يرضي بقضاء الله ليستطيع أن يعيش حياة هنيئة، وحتي لايكون لديه نفس أمارة بالسوء.

ياسمين الحصرى نفس أمارة بالسوء القلب السليم ذكر الله ياسمين الخيام

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