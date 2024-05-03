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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يهزم التعاون ويواصل الصدارة في الدوري السعودي

الهلال
الهلال

تقدم نادي  الهلال على نظيره التعاون 1ـ0 في شوط اللقاء الأول من المباراة التي تجمعهم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 30 من  الدوري السعودي.

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وسجل هدف الهلال اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وفاز فريق أهلي جدة على ضيفه ضمك برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في الجولة 30 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.


سجل أهداف أهلي جدة في شباك ضمك، زياد مبارك الجهني في الدقيقة 7، فراس البريكان في الدقيقة 10، رياض محرز في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، روبرتو فيرمينو في الدقيقة 25.


بينما سجل  دوماجوج أنتوليتش هدف ضمك، وتعرض الجزائري فاروق شافعي مدافع ضمك للطرد في الدقيقة 77 بعد حصوله على إنذارين.

الهلال

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