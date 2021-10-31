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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة الصناعة بالبرلمان تدعو وزراء المجموعة الاقتصادية لاجتماعاتها بداية من الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

‏أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم "الأحد" بدعوة عدد من الوزراء اجتماعاتها وذلك اثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.

 

وأكدت اللجنة أن المجموعة الاقتصادية مسئولة مسؤولية كاملة عن اقتصاد البلد بأكملها أي أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها بل وزراء المجموعة الاقتصادية جميعا.


‏كما أوصت اللجنة بتقسيم القطاعات والصناعات على كل نائب لفحص أزمات ومشاكل كل قطاع وكل صناعة وعرض الحلول على اللجنة خلال الاجتماعات القادمة.

 

‏وقال المهندس معتز محمود إن اللجنة لديها امران مهمان خلال دور الانعقاد الحالي وهما الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وتفعيل دور اللجنة في الزيارات الميدانية.

 

واكد محمود خلال اجتماع اللجنة ‏ان هناك  مجموعة من الإجراءات الخاصة لتحفيز قطاع الصناعة لمضاعفة الصادرات وتحقيق أهداف التنمية المنشودة ومنها تيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة و تفعيل آليات الرقابة على الواردات و تفعيل دور ‏المراكز التكنولوجية وتيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعيةو تفعيل لجان الفحص المشترك للموانئ وتعميم منظومة القطن على مستوى الجمهورية ودعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

 

‏وأضاف رئيس لجنة الصناعة انه بداية من الأسبوع المقبل سيتم دعوة  الوزراء المختصين لحل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وطلبات النواب و سؤالهم عن ما يقدمونه للصناعة بجانب عقد جلسات استماع للمستثمرين حول مقترحاتهم فيما يخص  قانون الصناعة الموحد.

 

‏من جانبه طالب النائب عادل عامر عضو اللجنة، بوجود خريطة صناعية أمام الأعضاء داخل اللجنة للإطلاع عليها حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على اكمل وجه.

وعلق رئيس اللجنة على حديثه قائلا : طالبنا الخريطة الصناعية من الحكومة اكثر من مرة وحتى الآن لم نحصل على رد.

 

‏وأضاف عامر أن هناك مجموعة من العبارات المبهمة المتعلقة بالإفراج الجمركي ونطالب الجهة المسؤولة التوضيح.

ورد عليه رئيس اللجنة، قائلا: نطالب باستدعاء  الوزراء المعنيين في ما يخص الإفراج الجمركي.

 

‏وقال جهاد نصار عضو اللجنة ان مصر فيها صناعات جيدة والوقت الحالي يشهد انتعاشا بالصناعة رغم الظروف التي يمر بها  العالم، مشيرا إلى أن بعض القطاعات خاماتها لم تكن موجودة بل هناك مطالب من الخارج للصناعات المصرية التي تنتج مؤخرا وهذا ادي لزيادة التصدير للخارج.

 

وقالت نيفين الكاتب عضو اللجنة ان الصناعة هي سبب رئيسي لنهضة مصر ‏كما أن لها دور فعال في استقرار الدولة.

 

وطالبت الكاتب أن يتم تناول كل أزمة ومشكلة للصناعة علي حدة في حضور أصحاب الصناعة والخبراء والوزير المختص، ولقي طلب النائبة ترحيب من جميع أعضاء اللجنة.

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