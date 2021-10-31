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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير التموين: ندرس أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر للموسم الجديد

وزير التموين
وزير التموين

أكد  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل حاليا داخل الوزارة على دراسة أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر للموسم الجديد، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادي بناء على سعر التكلفة، مؤكدا أن الدولة مستمرة فى دعم صناعة السكر وأنها لا تسعى إلى تحقيق ربح منها.

 

وأضاف  المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من بعض السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفى لمدة 5.3 أشهر، والزيت 5.1 شهر، والأرز 3 أشهر.

 

وقال إنه أصدر توجيهاته لجميع مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن هناك حملات شهرية يتم شنها على الأسواق وتركز تلك الحملات على البؤر التى غالبا ما تشهد تلاعبا فى الأسعار.

 

ولفت الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن كافة أعمال المشتريات الخاصة بهيئة السلع التموينية تتم على أعلى درجة من الوضوح والشفافية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر شراء السلع التموينية، لافتا إلى أنه لأول مرة لا تكون روسيا هى المصدر الرئيسى لاستيراد القمح، موضحا أن المصدر الأول حاليا رومانيا ثم أوكرانيا ويأتى بعدها روسيا.

 

وأشار وزير التموين، إلى أن السعات التخزينية للقمح أمر مهم أيضا، لافتا إلى أن المشروع القومى للصوامع ساهم فى تقليل الفاقد من مخزون القمح بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 3.4 مليون طن، منوها بأن تكلفة هذا المشروع بلغت نحو 7.5 مليار جنيه.

التموين وزير التموين مجلس النواب حماية المستهلك السلع التموينية الداخلية

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