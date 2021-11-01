الرقابة المالية: 4.5 مليار جنيه أقساط قطاع التأمين خلال أغسطس 2021

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي أقساط قطاع التأمين خلال أغسطس 2021، بلغت 4.594 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.376 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 36.1%.



وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية عن قطاع التأمين، والذي حصل "صدى البلد" عن نسخة منه، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.626 مليار جنيه خلال أغسطس2021، مقابل 1.410 مليار جنيه خلال أغسطس 2020، بنمو 15.3 %.



واوضح تقرير الرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 2.968 مليار جنيه خلال أغسطس 2021 ، مقابل 1.965 مليار جنيه خلال أغسطس 2020، بإرتفاع قدره 51%.



وذكر تقرير الرقابة المالية أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة خلال أغسطس الماضى بلغت 1.991 مليار جنيه مقابل 1.552 مليار جنيه عن نفس الشهر فى العام الماضى بنمو 28.3 %.



وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات و المسئوليات بلغت خلال أغسطس 2021 نحو 813.4 مليون جنيه مقابل 691 مليون جنيه فى أغسطس 2020 بنمو 17.7 %.





وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية ، الى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص و تكوين الاموال بلغت خلال أغسطس 2021 نحو 1.178 مليار جنيه مقابل 861 مليون جنيه فى أغسطس 2020 بنمو 36.9 %.



ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية عن مؤشرات التأمين بأنه وفقاً لنوعه حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 4.184 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، مقابل 2.844 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بمعدل نمو 74.1 %.



ولفت تقرير هيئة الرقابة المالية، الى أن شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية محفظة أقساط بقيمة 409.6 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي، مقابل 532.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020، بمعدل تراجع 23.1 %.



شركات قطاع الأعمال العام



واوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين احدى شركات قطاع الأعمال العام استحوذتا على حصة تصل إلى 33.6 % من الأقساط المحصلة بالسوق خلال أغسطس الماضي، وبقيمة أقساط للشركتين بلغت 1.546 مليار جنيه.



وبين التقرير الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة بشركة مصر للتأمين بلغت 975.4 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي محققةً حصة سوقية بلغت 21.23 % تصدرت بها شركات التأمين العاملة بالسوق من حيث قيمة الأقساط.



وجاءت شركة مصر لتأمينات الحياة بالمركز الثاني بين شركات التأمين بحصة بلغت 12.43% وبمحفظة أقساط محصلة بلغت 571.1 مليون جنيه خلال أغسطس الماضي.



وبلغت إجمالي استثمارات الصناديق الخاصة 1.062 مليار جنيه خلال اغسطس 2021 مقارنة 1.035 بنمو 2.6 %.