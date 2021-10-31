كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

نشر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، صورة لكل من: ساديو ماني و إبراهيما كوناتي، لاعبا ليفربول، من داخل مسجد في ليفربول .

وعلق كلوب على الصورة “ ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في مسجد في ليفربول ”.

و أكدت تقارير صحفية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يفكر في ضم مهاجم من ريال مدريد خلال انتقالات يناير المقبلة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كلوب مُعجب بالدولي الصربي لوكا يوفيتش مُهاجم فريق ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن كلوب أخبر النادي أنه يرى أن يوفيتش سيكون حلًا جيدًا لـ ليفربول في يناير القادم.



وانتقل البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوف ريال مدريد ولم يحظ اللاعب الصربي بفرصة المشاركة الأساسية مع ناديه الإسباني تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.



وخاض يوفيتش 32 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.