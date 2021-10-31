طائرة الأهلي رجال تهزم الاتحاد السكندري وديًّا

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على فريق الاتحاد السكندري، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد استعدادًا للموسم الجديد.

أقيمت المباراة على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية، وقدم خلالها «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، حيث لعب الفريقان 4 أشواط فاز بها الأهلي بنتيجة 4-0.

ومن المقرر أن يلتقي «رجال طائرة الأهلي» غدًا الاثنين مع فريق سموحة، في المباراة الودية الثانية بمعسكر الفريق بالإسكندرية.

وكان رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، قد أعلن إتمام إجراءات التعاقد مع المحترف الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف «رجال طائرة الأهلي» خلال الموسم الجديد.

ووقع جاريت مواجاتوتيا على عقود الانضمام إلى الأهلي بعد اجتياز الكشف الطبي، تمهيدًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية؛ استعدادًا لخوض المباريات في الفترة المقبلة.

وجاء التعاقد مع المحترف الأمريكي، في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة على مستوى الأندية، حيث سبق له الاحتراف في العديد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.